Niletto устроит бесплатный уличный концерт в центре Екатеринбурга

Мероприятие пройдет вечером 8 сентября. Фото: скриншот видео из официальной группы музыканта "ВКонтакте"

Музыкант Данил Прытков (Niletto) пригласил жителей Екатеринбурга на уличный бесплатный концерт. Мероприятие пройдет вечером 8 сентября.

Видеообращение появилось в группе музыканта "ВКонтакте".

"Акустический уличный концерт — можно это назвать так. С гитарой попоем песни. Welcome!" — сказал Niletto.

Выступление начнется в 19:30 возле Свердловского академического театра драмы.

Напомним, что в начале августа Niletto со своей командой приезжал на Средний Урал для съемок документального фильма. Картина будет рассказывать о дружбе, взаимопомощи внутри коллектива, а также о том, какой могла бы быть жизнь ребят, если бы они не посвятили себя музыке. Станислав Сорокин, который занял режиссерское кресло, ездил с группой по всем их концертам, изучая их жизнь, их характеры и размышляя о том, как воплотить их историю в кино.

Во время поездки в Екатеринбург Данил Прытков провел тренировку в парке "Зеленая роща", собрав вокруг себя около сотни фанатов.