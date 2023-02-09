Музыка их связала

Тарас Багинец исполнит на фестивале самые популярные и узнаваемые произведения Иоганна Себастьяна Баха. Фото предоставлено Свердловской филармонией.

XII Bach-fest – крупнейший в России ежегодный фестиваль баховской музыки – стартует в Екатеринбурге 1 марта. Это одно из первых музыкальных мероприятий в рамках общегородской программы, посвященной 300-летию столицы Урала. Тема так и обозначена – «1723. Музыка с историей».

Баховский фестиваль – одна из визитных карточек Свердловской филармонии. Он проходит с 2011-го и ежегодно собирает множество слушателей. Его поддерживает Министерство культуры Свердловской области. Но в этом году Bach-fest особенный. В год 300-летия Екатеринбурга организаторы нашли историческую параллель с 1723 годом.

– Арт-директор фестиваля Тарас Багинец предложил такую идею: в 1723 году в Екатеринбурге все начинает строиться, – рассказывает первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. – А что происходит в это время в Европе? У Баха и его окружения? Вот и сделали тему «Музыка с историей». В 1723 году в жизни Баха наступил важный период, когда он переехал вместе с семьей из провинциального Кётена в Лейпциг, где освободилось место кантора в церкви Святого Фомы.

Действительно, в 1723 году Бах в возрасте 38 лет переехал в Лейпциг, где впоследствии обрел наконец свое признание. В том же году он написал две кантаты для конкурса на соискание должности и выиграл (композитор в итоге стал еще и учителем школы Святого Фомы). Эти произведения прозвучат на первом концерте – 1 марта. На сцене с Уральским академическим филармоническим оркестром выступят солисты во главе с маэстро Олегом Романенко – художественным руководителем и дирижером ансамбля «Collegium Musicum» при Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве. Эти произведения Баха впервые прозвучат со сцены Свердловской филармонии.

Следующий концерт состоится 5 марта в весьма интересном формате. Во время Иоганна Себастьяна Баха были популярны «дуэли» клавесинистов. Никто, конечно, ни в кого не стрелял, но сама форма музыкального соревнования была весьма популярна у публики. В Свердловской филармонии решили тоже провести «дуэль», но органную. В роли дуэлянтов – Иван Царёв и Владимир Королевский. Они исполнят программу баховской музыки, а лучшего, как и 300 лет назад, определят слушатели.

– Может быть, и по силе аплодисментов, – добавил Рустем Хасанов. – Кстати, этот концерт является презентацией нового проекта Свердловской филармонии «Короли органа». У нас три номинации: «Леди органа», «Молодые исполнители» и «Мэтры». Будут соревнования, как в передаче «Что? Где? Когда?» – серии игр, полуфиналы и суперфинал в июне.

9 и 11 марта состоятся большие концерты с самыми известными произведениями Баха. Токката ре минор, которую большинство узнает по первым аккордам, известна по всему миру. Организаторы отмечают, что этот цикл – «опус магнум» всей органной музыки гениального мастера.

На закрытии прозвучит не только Бах, но еще и Вивальди. Из сотен опусов Баха и Вивальди арт-директор фестиваля Тарас Багинец выбрал инструментальные концерты, в том числе знаменитые «Времена года». В исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра и блистательных солистов прозвучат шесть концертов в одном.

Всего же за время Баховского фестиваля на сцену Свердловской филармонии выйдут около трехсот музыкантов. Стоит рассказать и про еще одного важного участника и героя фестиваля «Bach-fest» – это орган фирмы W. Sauer. Он в этом году тоже отмечает свой небольшой юбилей. Музыкальный инструмент был установлен в рамках государственной программы по развитию органостроения 50 лет назад и стал тогда подарком жителям города к 250-летию Свердловска.

Светлана УЧАЙКИНА, министр культуры Свердловской области: – Наша филармония проводит фестиваль уже в 12-й раз. В этот раз найдены параллели с образованием Екатеринбурга, с 1723 годом, когда Бах переехал в Лейпциг. И исполняться будет музыка, которая написана им именно в это время. Это очень интересный подход. Будут и музыкальные произведения, и просветительская программа. Коллективом филармонии, директором Александром Колотурским продумана в этот раз еще и такая идея. Не все могут приехать в Екатеринбург и послушать орган. И чтобы как можно больше жителей области познакомить с этим музыкальным инструментом, он поедет по области. Это замечательно и очень важно.

Афиша XII фестиваля Bach-fest

XII Bach-fest можно посетить по «Пушкинской карте»

Опубликовано в №30 от 10.02.2023