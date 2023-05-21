Артист Уральского государственного театра эстрады прошел в полуфинал телешоу "Голос"

Уральский певец набрал наивысший процент голосов от наставника и телезрителей. Фото предоставлено пресс-службой Уральского государственного театра эстрады

Солист Театра эстрады Николай Щерба прошел в полуфинал вокального телепроекта "Голос". Артист исполнил песню "Я люблю тебя до слез" Александра Серова.

Выбрал песню певец самостоятельно. Аранжировку для нее написал наставник Николая на проекте Антон Беляев. Артист набрал наивысший процент голосов от своего наставника и телезрителей и прошел в следующий этап на пути к званию лучшего голоса страны, сообщили в пресс-службе Уральского государственного театра эстрады.

"После эфира мне позвонил Игорь Яковлевич Крутой и выразил свое восхищение, поблагодарил меня за оригинальное, тонкое и чувственное исполнение. Я услышал от него много приятных слов в свой адрес. Он сказал, что верит в меня и пожелал большого успеха", — поделился Николай Щерба.

Коллектив Театра эстрады поздравил артиста с прохождением в полуфинал вокального проекта.

Ранее "Областная газета" рассказывала, как Николай Щерба прошел этап слепых прослушиваний в шоу "Голос". Певец исполнил микс из композиций "I will survive" и "Surviver". К артисту повернулись все члены жюри.