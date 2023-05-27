В Алапаевском районе начался Межрегиональный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание"

30 духовых и эстрадно-джазовых оркестров из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края стали участниками Межрегионального фестиваля "Новое дыхание", который стартовал сегодня в Алапаевском районе.
"Весьма волнительно и отрадно наблюдать, как за последние годы серьезная духовая музыка все больше и больше завоевывает сердца благодарной уральской публики. Добрые традиции и самобытность русской духовой школы объединяют как юных музыкантов, так и зрелых, опытных исполнителей в общем благородном призвании — служении самому прекрасному из искусств — музыке", — отмечает директор Верхнесинячихинской детской школы искусств Игорь Чечулин.
Организаторами фестиваля являются:
- Верхнесинячихинская детская школа искусств,
- Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.
Поддержку оказывают министерство культуры Свердловской области, ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество имени Валерия Халилова", а также администрация Алапаевского муниципального округа, сообщает департамент информационной политики региона.
Прослушивания духовых оркестров проходят в четырех группах: детские коллективы, студенческие, любительские и профессиональные. Участникам необходимо исполнить три произведения: марш, вальс и одно на свой выбор. 28 мая состоится финал творческого состязания, где все участники выступят в сводном оркестре.
Часть мероприятий фестиваля состоится на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника.
"Этот праздник высокого искусства, великих традиций и духовного наследия наших предков не только становится яркой страницей событийного календаря музея-заповедника с богатой историей и уникальным сельским колоритом, но и наполняет объекты культурного наследия созвучием мелодий духовности и старины", — уверена директор музея Валентина Ращектаева.
Гостями фестиваля выступили:
- оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии,
- 25-й военный оркестр Центрального военного округа,
- оркестр "Уралбэнд".
В Свердловской области фестиваль духовых оркестров проводится с 2018 года, в этом году проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, ранее стало известно число авторов Всероссийской литературной премии "Неистовый Виссарион".