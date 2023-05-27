Темы дня

Культура / Музыка
27 мая 2023, 12:44

В Алапаевском районе начался Межрегиональный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание"

Фестиваль духовых оркестров

Фестиваль духовых оркестров проводится в Свердловской области с 2018 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

30 духовых и эстрадно-джазовых оркестров из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края стали участниками Межрегионального фестиваля "Новое дыхание", который стартовал сегодня в Алапаевском районе.

"Весьма волнительно и отрадно наблюдать, как за последние годы серьезная духовая музыка все больше и больше завоевывает сердца благодарной уральской публики. Добрые традиции и самобытность русской духовой школы объединяют как юных музыкантов, так и зрелых, опытных исполнителей в общем благородном призвании — служении самому прекрасному из искусств — музыке", — отмечает директор Верхнесинячихинской детской школы искусств Игорь Чечулин.

Организаторами фестиваля являются:

  • Верхнесинячихинская детская школа искусств,
  • Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

Поддержку оказывают министерство культуры Свердловской области, ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество имени Валерия Халилова", а также администрация Алапаевского муниципального округа, сообщает департамент информационной политики региона.

Прослушивания духовых оркестров проходят в четырех группах: детские коллективы, студенческие, любительские и профессиональные. Участникам необходимо исполнить три произведения: марш, вальс и одно на свой выбор. 28 мая состоится финал творческого состязания, где все участники выступят в сводном оркестре.

Часть мероприятий фестиваля состоится на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника.

"Этот праздник высокого искусства, великих традиций и духовного наследия наших предков не только становится яркой страницей событийного календаря музея-заповедника с богатой историей и уникальным сельским колоритом, но и наполняет объекты культурного наследия созвучием мелодий духовности и старины", — уверена директор музея Валентина Ращектаева.

Гостями фестиваля выступили:

  • оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии,
  • 25-й военный оркестр Центрального военного округа, 
  • оркестр "Уралбэнд".

В Свердловской области фестиваль духовых оркестров проводится с 2018 года, в этом году проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, ранее стало известно число авторов Всероссийской литературной премии "Неистовый Виссарион".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.05.2023, 17:01 / Общество
Требования пожарной безопасности усилены в Екатеринбурге
27.05.2023, 15:59 / Общество
В Березовском лесничестве высадили более 14 тысяч сосен в рамках акции "Сад Памяти"
27.05.2023, 14:49 / Общество
В Екатеринбурге в Центре лечения клещевых инфекций подтвердили первый случай энцефалита
27.05.2023, 13:16 / Общество
"Библионочь-2023" стартовала для юных свердловчан
27.05.2023, 12:44 / Культура
В Алапаевском районе начался Межрегиональный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание"