В Алапаевском районе начался Межрегиональный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров "Новое дыхание"

Фестиваль духовых оркестров проводится в Свердловской области с 2018 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

30 духовых и эстрадно-джазовых оркестров из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края стали участниками Межрегионального фестиваля "Новое дыхание", который стартовал сегодня в Алапаевском районе.

"Весьма волнительно и отрадно наблюдать, как за последние годы серьезная духовая музыка все больше и больше завоевывает сердца благодарной уральской публики. Добрые традиции и самобытность русской духовой школы объединяют как юных музыкантов, так и зрелых, опытных исполнителей в общем благородном призвании — служении самому прекрасному из искусств — музыке", — отмечает директор Верхнесинячихинской детской школы искусств Игорь Чечулин.

Организаторами фестиваля являются:

Верхнесинячихинская детская школа искусств,

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

Поддержку оказывают министерство культуры Свердловской области, ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество имени Валерия Халилова", а также администрация Алапаевского муниципального округа, сообщает департамент информационной политики региона.

Прослушивания духовых оркестров проходят в четырех группах: детские коллективы, студенческие, любительские и профессиональные. Участникам необходимо исполнить три произведения: марш, вальс и одно на свой выбор. 28 мая состоится финал творческого состязания, где все участники выступят в сводном оркестре.

Часть мероприятий фестиваля состоится на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника.

"Этот праздник высокого искусства, великих традиций и духовного наследия наших предков не только становится яркой страницей событийного календаря музея-заповедника с богатой историей и уникальным сельским колоритом, но и наполняет объекты культурного наследия созвучием мелодий духовности и старины", — уверена директор музея Валентина Ращектаева.

Гостями фестиваля выступили:

оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии,

25-й военный оркестр Центрального военного округа,

оркестр "Уралбэнд".

В Свердловской области фестиваль духовых оркестров проводится с 2018 года, в этом году проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, ранее стало известно число авторов Всероссийской литературной премии "Неистовый Виссарион".