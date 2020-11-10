Лучшей оперой на "Золотой маске" этого года назван спектакль "Три сестры".

Сегодня в Москве назвали лауреатов 26-й национальной театральной премии «Золотая маска». Среди свердловских коллективов наград удостоен театр «Урал Опера Балет» – у них по две победы в опере и в балете.

Всего на нынешней «Золото маске» у свердловских театров было 25 номинаций, 23 из них у театра «Урал Опера Балет». В девяти категориях были выдвинуты опера «Три сестры» и балет «Приказ короля», также за победу в конкурсе боролись два одноактных балета – «Вальпургиева ночь» и «Brahms party».

Кроме того, в двух номинациях на «Маске» был представлен «ТанцТеатр» со спектаклем «Шопен. Carte Blanche».

В этом сезоне афиша «Золотой маски» менялась не единожды. Виной тому, естественно, пандемия. В изначально запланированные сроки показаться жюри успели только артисты «Урал Оперы» со спектаклем «Три сестры». В начале ноября в Москве свою постановку представила труппа «ТанцТеатра», а вот спектакли «Урал Балета» так и не дождались очной оценки жюри: поскольку 20 артистов сдали положительный тест на коронавирус, оргкомитет премии сделал исключение, дав возможность жюри отсмотреть балеты по видео.

И не зря. В категории «Балет/Cовременный танец» «Золотой маски» в номинации «Балет–современный танец/работа балетмейстера–хореографа» удостоен Вячеслав Самодуров за работу в спектакле «Приказ короля».

Кроме того, за «Лучшую работу художника в музыкальном театре» «Золотую маску» за создание спектакля «Приказ короля» получил Алексей Кондратьев.

В разделе «Опера» у екатеринбургского театра две награды. Одна из них главная – «Маска» за «Лучший оперный спектакль» присуждена спектаклю «Три сестры», а также приз «Лучшему режиссёру» – Кристоферу Олдену за постановку «Трёх сестёр».