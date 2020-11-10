«Золотая маска»: исключения существуют, чтобы побеждать

В Москве завершилась 26-я церемония вручения премии «Золотая маска». Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ»

Сегодня в Москве назвали лауреатов главной национальной театральной премии «Золотая маска». Все четыре свердловские награды пришлись на театр «Урал Опера Балет»: призами отмечена работа в спектакле "Приказ короля" балетмейстера-постановщика Вячеслава Самодурова и художника Алексея Кондратьева, лучшей оперой назван спектакль «Три сестры», лучшим режиссёром – Кристофер Олден (также «Три сестры»).

Церемония закрытия 26-й «Золотой маски» совершенно точно останется в истории: впервые из-за пандемии было принято решение провести награждение онлайн. В прошлые годы «Областная газета» вела для наших читателей прямые трансляции из Большого театра, и это действительно было ярким событием – в зале собирался весь театральный свет, лучшие из лучших со всей страны. Нынче размах гораздо скромнее, но все мы понимаем, что фестиваль мог и не состояться вовсе. Афишу «Маски» пришлось сильно перекраивать – спектакли, намеченные на конец марта и апрель, переносить на полгода, как и саму церемонию вручения призов.

Птица – уже в руках

И самая тяжёлая ситуация с переносами получилась как раз у театра «Урал Опера Балет». Если оперу «Три сестры» коллектив успел представить в Москве до карантина, то вот балеты «Приказ короля», «Вальпургиева ночь» и «Brahms party» в определённые сроки до столицы доехать не успели, как и балет «Шопен. Carte Blanche» «ТанцТеатра». Последняя труппа всё же выступила на сцене Центра им. В.С. Мейерхольда в начале ноября, а спектакли «Урал Балета» жюри не смогли увидеть ни в Москве, ни на родной екатеринбургской сцене. Напомним, что в конце октября двадцать артистов театра сдали положительный тест на ковид. До награждения на тот момент оставалось меньше двух недель, и было ясно: коллектив физически не успеет показаться жюри.

В спорте мы уже привыкли к тому, что, к примеру, на главные соревнования четырёхлетия – Олимпиаду – можно и не пригласить сильнейших, найдя на то причины, и без зазрения совести раздать медали тем, кто приехал. Театр оказался честнее: провести главную премию года без «Урал Балета» оргкомитет посчитал невозможным.

И было принято беспрецедентное решение – впервые за всю историю фестиваля жюри разрешили оценить спектакли по видео.

«Мы отдаём себе отчёт в том, насколько непросто будет жюри судить о спектаклях по видео, но гораздо более несправедливым нам кажется отказать спектаклям в участии в конкурсе этого года, когда абсолютно весь устоявшийся порядок вещей подвергся тотальной переоценке», – говорится в официальном заявлении оргкомитета «Маски».

Балет «Приказ короля» был номинирован в девяти категориях, две из них «сыграли» Фото: Алексей Кунилов

А сейчас, когда церемония награждения уже состоялась, мы знаем, что исключение для уральцев было сделано не зря.

И первая «Маска» нашего региона была присуждена Вячеславу Самодурову в номинации «Работа балетмейстера–хореографа» за создание спектакля «Приказ короля».

«Приказ короля», действительно, не может никого оставить равнодушным. Спектакль посвящён памяти Мариуса Петипа, он создал свой одноимённый балет ещё в 1886 году. Но для Вячеслава Самодурова та постановка была лишь отправной точкой, вокруг которой он придумал свой мир, своё хореографическое путешествие. Путешествие, вышедшее далеко за рамки сегодняшнего дня, в нём мы видим балет будущего. Да, в «Приказе» нет ярко выраженного сюжета, создатели спектакля рассчитывают в том числе на нас, зрителей, нашу фантазию, наше умение раствориться в красоте новаторских движений. Благо за девять лет работы в Екатеринбурге Вячеслава Самодурова у нас такая возможность была.

Вячеслав Самодуров, хореограф-постановщик балета «Приказ короля» Фото: Алексей Кунилов

Вторую «Маску» вручили художнику этого же спектакля – Алексею Кондратьеву. Честно говоря, и за эту награду было очень спокойно – при всём уважении к другим театрам, у «Урал Балета» получилось создать что-то невероятное. Благодаря ярким, неожиданным решениям вместе с героями мы легко переносились из эпохи в эпоху, из снов в реальность, из минимализма в вычурное барокко.

И награда Алексея оказалась очень символичной. Как он сам рассказал, на старте карьеры, он вместе со своим учителем, народным художником России Олегом Шейнцисом участвовал в создании награды «Золотая маска»: «Я помню, как большим паяльником гнул золотые крылья этой птицы. Для меня то, что я теперь сам являюсь её обладателем – будто весточка из прошлого от моих учителей…»

Алексей Кондратьев, художник-постановщик балета «Приказ короля» Фото: Алексей Кунилов

Жаль, что без «Маски» остался выдающийся композитор, создатель музыки к этому спектаклю – профессор Петербургской консерватории Анатолий Королёв. В своей категории он уступил Александру Вустину, написавшему музыку для постановки «Влюблённый дьявол» Театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Александра Вустина не стало в апреле этого года, и данная награда, конечно же, посвящена его памяти.

Впервые лучшая опера – в Екатеринбурге

И если в 2011-м, когда у театра «Урал Опера Балет» также было четыре «Золотые маски», все призы ушли балету, то в нынешнем году – баланс: ещё две «Маски» жюри присудило опере «Три сестры». Екатеринбургский театр умеет по-настоящему удивлять, не боясь рисковать, увлекая за собой зрителей и, конечно, критиков. На счету «Урал Оперы» такие, что называется, неформатные, исключительные во всех смыслах постановки, как «Сатьяграха», «Пассажирка» и вот теперь «Три сестры». К слову, все с призами «Маски».

Опера «Три сестры» была представлена в девяти номинациях, а победила в двух главных Фото: Пресс-служба театра «Урал Опера Балет»

«Три сестры» именно на оперной российской сцене появились впервые именно у нас, в столице Урала. И сначала дебют щедро поддержал экспертный совет, выдвинув спектакль в девяти номинациях, а затем и жюри, присудив сразу две главные «Маски» – за «Лучшую оперу» (екатеринбургский театр получает эту «Маску» впервые) и за «Лучшего режиссёра в опере».

Обладателя награды режиссёра Кристофера Олдена эта новость застала глубокой ночью в Нью-Йорке. Но несмотря на это он, как и другие лауреаты, предстал перед зрителями по видеосвязи, чтобы поблагодарить всех причастных к успеху его спектакля: «Я поставил будильник, чтобы быть сегодня с вами (улыбаясь). Хочу поблагодарить прекрасного дирижёра Оливера фон Донаньи, директора театра Андрея Шишкина, который поддержал эту сумасшедшую идею, и великолепных исполнителей, с которыми нам довелось работать».

В интервью «ОГ» Олден рассказывал о спектакле так: «Три сестры» – гениальное произведение. Этвёш (Петер Этвёш – венгерский композитор. – Прим. «ОГ») взял выжимку из чеховского творения, уплотнил. И когда зрители видят такую концентрацию Чехова – они поражены. Мы старались не ограничивать проблему одной квартирой, а вписать её в контекст мира».

Кристофер Олден, режиссёр оперы «Три сестры» Фото: Павел Ворожцов

Справка «ОГ» Эксперты драматического театра и театра кукол 26-й «Золотой маски» отсмотрели 722 спектакля из 215 городов. Эксперты музыкального театра – 386 спектаклей из 75 городов.

Свердловские коллективы претендовали на победу в 25 номинациях, 23 из которых – на счету театра «Урал Опера Балет», и ещё в двух категориях была выдвинута компания «ТанцТеатр».

Теперь в сумме у театров Свердловской области - уже 54 "Золотые маски".

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Опубликовано в №210 от 11.11.2020