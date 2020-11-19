Мистика оперы марионеток

Юная Кармен не поддалась провокации Ангела. Фото: Галина Соловьева

Премьерный спектакль Екатеринбургского театра кукол «Собака-камень» – это очередной смелый эксперимент, предпринятый творческим союзом труппы с челябинским художником Виктором Плотниковым.

Начало этому сотрудничеству положил поставленный Плотниковым два года назад в Екатеринбурге спектакль «Дон Кихот». Тот самый, о котором историк кукольного театра и театральный критик Марек Вашкель сказал во время фестиваля «Петрушка Великий», что «на пальцах одной руки мы можем сосчитать артистов в других странах, которые готовы сделать что-то подобное».

Спектакль тогда поразил тем, насколько фантазия автора может разбушеваться, оттолкнувшись от всем известного сюжета. Но в сравнении с новой работой Виктора Плотникова «Дон Кихот» кажется простым как «Репка» (впрочем, и с ней не всё так просто – многие говорят, что нет ничего проще пареной репы, но при этот никто не знает, как её парить). Любопытно было наблюдать за зрителями сразу после спектакля. Мне кажется, что даже театральные люди мало что поняли в только что произошедшем, но явно осознали – только что у них на глазах родилось что-то действительно гениальное. Это тот, на мой взгляд, редкий случай, когда в афише могло бы быть обозначено «мировая премьера» (хотя тут-то как раз этого и нет), имея в виду не только лукавую географию, но и уровень исполнения.

Для того чтобы иметь шанс понять «Собаку-камень», надо для начала уяснить одну простую вещь: мистика – это не только Трансильвания, Тибет или Африка. Урал если этим и другим подобным территориям уступает, то только в умении популяризировать свои достопримечательности. На самом деле Виктор Плотников ничего не выдумал. В Чебаркульском районе действительно есть село Кундравы, где похоронен ординарец ЧапаеваПётр Исаев (один из прототипов популярного кинообраза). Есть местная легенда, согласно которой он встаёт из могилы в ночь гибели начдива.

Фото: Галина Соловьева

Плотников навертел на эту легенду много чего, вплоть до проблемы неприкаянности тех, кого угораздило побывать в «горячих точках». Здесь жанр анекдота совсем не к месту, а вот взятый режиссёром формат оперы марионеток позволяет создавать на наших глазах и при помощи наших собственных мозговых извилин самую настоящую магию. Такое разве что Голливуду под силу с новейшими достижениями компьютерной графики и многомиллионным (в долларах) бюджетом.

Тут стоит назвать и некоторых других, кроме режиссёра, причастных к созданию спектакля – композитора Татьяну Алёшину, звукорежиссёра Кирилла Лихина, художников по свету Александра Танина, Светлану и Дениса Холманских. Музыкальный руководитель и дирижёр Лариса Паутова, можно сказать, открыла ещё одну грань таланта актёра Александра Шишкина, который теперь ещё и запел. Да как! Шишкин и Оксана Боднар – не просто голоса, но и настоящий нерв спектакля.

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Не знаю, держал ли в уме Плотников при создании спектакля «Собака-камень» ещё и такую линию, но ассоциации по некотором размышлении возникают отчётливые. Появляющиеся на сцене церковные ворота как будто позаимствованы у буддийского храма «Шедруб Линг» на горе Качканар. Среди тех, кто туда приходит, вполне могут оказаться и Кармен, и князь Кропоткин, и железный солдат Леонид, и другие персонажи, привлечённые автором для реализации своего замысла.

Удивительно, но спектакль, создававшийся для малой сцены, и на большой сцене бывшего кинотеатра «Колизей», приютившего кукольный театр на период реконструкции своего здания, смотрится вполне органично, хотя иной раз видно, что некоторые куклы в таком пространстве теряются. Но это уже привходящие обстоятельства, от создателей спектакля не зависящие.

Возрастная аудитория обозначена как «16+», но далеко не всем даже вдвое-втрое старшим можно рекомендовать «Собаку-камень» к просмотру. А вот более юная аудитория, куда как лучше взрослых воспринимающая образный ряд, не разучившаяся фантазировать, может быть к такому зрелищу более готова.

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

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