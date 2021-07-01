Зрители отправили Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» в Сибирь

Свой специальный приз Николай Коляда в этом году вручил спектаклю по его пьесе – «Рогатка» (мастерская Вячеслава Белоусова, ЕГТИ). Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершился XIV Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». В этом году победителей впервые определило не жюри, а зрители, которые решили, что главный приз уедет в Кемеровскую область.

В 2020-м, напомним, из-за пандемии смотр решили не проводить, в нынешнем году уже перед самым стартом фестиваля эпидемиологическая ситуация вновь стала обостряться, но он всё же состоялся – коллективы практически со всей страны добрались до Урала, а публика не побоялась прийти в залы и зарядиться невероятной энергетикой современной драматургии.

В этом году показы фестиваля проходили на четырёх площадках города. Конечно, не обошлось и без традиционного выезда участников на дачу к Николаю Коляде в Логиново. В рамках конкурса были представлены 29 постановок, из которых публика выбрала лучшую, а также победителей ещё в нескольких номинациях.

Гран-при «Коляда-plays» получил спектакль «Тот самый день» Прокопьевского драматического театра (Кемеровская область). Это комедия в одном действии по пьесе Ярославы Пулинович о 37-летней Марии – искусствоведе с большими проблемами в личной жизни. И вот однажды для неё наступает «тот самый день», когда ждать больше нельзя, и героиня решает отправиться на поиски мужчины.

Лучшим режиссёром признан Радион Букаев за работу «Просто так» по пьесе Светланы Баженовой, поставленную в Лесосибирском драматическом театре «Поиск». Молодёжный театр «Ангажемент» (Тюмень) увёз приз за лучший актёрский ансамбль в спектакле «Угонщица» (пьеса Алексея Еньшина). Награду за мужскую роль присудили Максиму Долинину, сыгравшему Мишу в постановке «Научи меня любить» по пьесе Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова. Наша область тоже не осталась незамеченной на этом фестивале – лучший актёрский дуэт случился в спектакле «Лгунья» (драматург Николай Коляда) Серовского театра драмы им. А.П. Чехова – отмечены Марианна Незлученко и Лариса Артёмова. А специальный приз самого Николая Владимировича достался спектаклю по его пьесе «Рогатка» (мастерская Вячеслава Белоусова, ЕГТИ).

Также в рамках «Коляда-Plays» были вручены награды конкурса современной драматургии «Евразия». Главный приз за пьесу для большой сцены Николай Коляда отдал Дмитрию Богославскому из Минска за работу «Катапульта». Кстати, почитать все работы лауреатов и номинантов «Евразии» можно на сайте «Коляда-театра».

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