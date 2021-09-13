«Магнит»: десять песен, которые потрясли

Одна из самых пронзительных сцен спектакля – прощание главного героя (Игорь Кожевин) с женой Лидией (Полина Саверченко). Фото: Вадим Балакин

Спустя два месяца после июльских предпоказов Свердловский театр драмы представил широкой публике премьеру – спектакль «Магнит», значащийся в афише как «история в десяти песнях».

Признаюсь честно, когда впервые узнал о том, что в Театре драмы ставят спектакль об Аркадии Кутилове, сильно удивился. Почему? Чисто местечковая реакция. Зачем нам пусть и великий, но омский Кутилов, если у нас есть свои гигантские и во многом тоже трагические поэтические фигуры, заслуживающие воплощения на театральной сцене? Навскидку, Борис Рыжий и Александр Башлачёв. Да, судьба их менее жестока – они уже при жизни получили хоть какое-то признание, немного, но искупались в лучах славы. Хотя и заслуживали оба гораздо большего. И о забытости говорить не приходится. Кутилов за свою короткую жизнь достиг большего социального дна? Но это в данном случае сомнительный критерий – величие творца напрямую не зависит от глубины его падения.

Теперь, после просмотра спектакля, знаю – был неправ. И благодарен создателям «Магнита» за возможность прикоснутся к жизни и творчеству такого человека, как Аркадий Кутилов.

И география здесь действительно не имеет значения. Великие поэты появляются на свет не только в культурных столицах и их предместьях. И здесь никуда не уйти от некорректных, но в то же время очень очевидных параллелей. Казалось бы, на что может рассчитывать в жизни человек по фамилии Кутилов, выросший в селе Бражниково. Внешне он и прошёл этот предопределённый путь пьяницы, бомжа и завсегдатая психиатрической лечебницы. Но это только внешне.

Как и говорил режиссёр спектакля Алексей Бадаевв интервью «Областной газете», «Магнит» – это совсем не «документальный театр». Это десять песен на стихи Аркадия Кутилова, обрамлённые реконструкцией того, как мог выглядеть финальный отрезок земной жизни героя. Скорее, даже не так – что мог увидеть главный герой в ту последнюю долю секунды, когда, как считается, «вся жизнь пронеслась перед глазами».

Тот же Алексей Бадаев говорил, что над спектаклем работала удачно сложившаяся команда – автор идеи, композитор и художник по свету Тарас Михалевский, автор пьесы Алексей Михалевский, художник Владимир Кравцев, видеосценограф Ася Мухина, музыкальный руководитель Фридрих Вейсгейм… Плод их совместной работы получился действительно великолепный, но возьму на себя смелость утверждать, что ничего бы не получилось, если бы не было в труппе Театра драмы актёра Игоря Кожевина.

Года три назад у Игоря Кожевина уже был отчасти похожий опыт – заглавная роль в спектакле «Шпаликов», созданном Театральной платформой «В Центре». В «Магните» он, мне кажется, поднялся на новый уровень мастерства. Актёр театра и кино Сергей Маховиков, исполнявший стихи Аркадия Кутилова в своём моноспектакле «От Пушкина до Высоцкого», читал их с каким-то неуместным надрывом а-ля Высоцкий с монологом Хлопуши. Кожевинской интонации я верю гораздо больше. Человек, который живёт в своём выдуманном поэтическом мире, чья воля давно уже сломлена алкоголем, не будет так громко кричать. Мы для него уже пройденный этап, так чего на нас так голосовые связки рвать и эмоции выплёскивать.

Вроде бы сами собой напрашиваются сравнения с не отличавшимся благонравным поведением Франсуа Вийоном, но в сюжете спектакля и образе главного героя, я бы, скорее, отметил параллели с Вергилием, который знакомит своего спутника со всеми кругами ада. «Магнит» же проводит случайного знакомого – Беглеца (Евгений Бушуев) по эпизодам своей жизни, делает его свидетелем прощания героя с прошлым. Впрочем, встреча их, вероятно, была действительно случайной, но, похоже, что Беглец сыграл в жизни «Магнита» далеко не последнюю роль. То есть получается, что как раз последнюю.

Ещё один сочный персонаж – многоликий Конструктор (Ильдар Гарифуллин). По первому впечатлению вроде как следователь, который чем дальше, тем больше обретает черты какой-то потусторонней силы, встречающей заблудшую душу на границе миров. Или, скорее, напоминающей ей, что время подходит к концу.

Мне не очень интересно искать умное определение для жанра «Магнита», я бы назвал его «лёгкий спектакль о тяжёлых вопросах». После него действительно не остаётся ощущения здоровой брезгливости, вполне уместной, когда узнаёшь историю бомжа, умершего в теплотрассе. Зато уходишь из зала с пониманием того, что за всё в этой жизни нужно платить.

Мне приходилось встречать высказывания о том, что бродяжничество было осознанным выбором Аркадия Кутилова. У него была возможность сделать, как сейчас модно выражаться, рестарт. Но он предпочёл оставаться бомжом и пьяницей, понимая, что это расплата за возможность видеть и чувствовать то, что людям внешне приличным недоступно. Важно понимать ещё одно – линейной зависимости здесь нет – тот, кому суждено быть пустым ничтожеством, останется таковым, несмотря на количество выпитого.

А ведь лукавит Алексей Феликсович, когда позиционирует себя исключительно как постановщика «бульварных спектаклей», о которые не хотят марать профессиональную репутацию приглашённые режиссёры. Лично я нисколько не удивлюсь, если увижу «Магнит» в целом или кого-то из замечательных его создателей среди номинантов или лауреатов как минимум премии «Браво!», а то и самой «Золотой маски».

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