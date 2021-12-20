Ансамбль Игоря Моисеева показал в Екатеринбурге магию гоголевского мира

Одноактный балет «Ночь на Лысой горе». Фото: www.moiseyev.ru

В екатеринбургском ККТ «Космос» выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Легендарный коллектив прибыл на Урал в рамках юбилейного тура. На субботнем концерте был аншлаг. Зрители пришли насладиться красотой хореографии от профессионалов мирового уровня.

Аплодисменты звучат ещё до начала выступления. Ансамблю, который на Урале любят, всегда обеспечен самый тёплый приём. Под громкие овации открывается занавес, и начинается волшебство.

Это магия, не иначе. Всё разом приходит в движение. Артисты танцуют как один человек, и оторвать взгляд от сцены невозможно. В первом отделении – знаменитые танцы народов мира. Cначала русский танец «Лето», а затем зрителей переносят в Калмыкию, потом в Корею и далее – в Аргентину, где пастухи танцуют «Гаучо». Артисты, кстати, исполняют его в сапогах с самыми настоящими шпорами, которые при движении звенят. Долгие аплодисменты екатеринбургской публики сорвала сюита греческих танцев «Сиртаки». Заканчивается отделение яркой хореографической картиной «На катке». Вот так, за один час зрители вместе с танцорами волшебным образом путешествуют по всей планете и из лета – в зиму.

Во втором отделении ансамбль представил одноактный балет «Ночь на Лысой горе» по мотивам произведений Николая Гоголя (либретто самого Игоря Александровича Моисеева). Это одна из визитных карточек коллектива. Уникальная постановка, соединившая в себе яркую хореографию, музыку Мусоргского, Римского-Корсакова, а также эффектные костюмы.

Одноактный балет «Ночь на Лысой горе» Фото: www.moiseyev.ru

Балет делится на две части. В первой – зрители наблюдают народные гулянья, веселье, во время которого главный герой засыпает. И начинается вторая часть, где снится ему сам чёрт, который тащит его на Лысую гору, на шабаш ведьм.

Зал рукоплескал стоя. Непрерывная пятиминутная овация делает своё дело – артисты выходят на бис. И даже не один раз, а целых два! Зрители ещё несколько минут благодарят танцоров за полную самоотдачу. Отдают должное легендарному коллективу и его партнёры.

– Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демонстрирует не только традиционное безупречное мастерство, но и стремление к развитию, покорению новых творческих рубежей, – отметила представитель банка Елена Фалькова. – Под руководством неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив осуществил новые постановки, триумфально проводит гастроли в России и во многих странах от Италии до Монголии. Мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за успехами ансамбля и очень гордимся нашим партнёрством.