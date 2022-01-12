Театралам объявлен «масочный» режим: представляем афишу «Золотой маски»-2022

Анастасия Кержеманкина (Конёк-горбунок) представлена в номинации «Лучшая женская роль». Фото: Ольга Керелюк/»Урал Опера Балет»

Сегодня в Москве стартуют конкурсные показы фестиваля «Золотая маска»-2022. Из нашего региона в нынешнем году на премию номинировано пять спектаклей от четырёх коллективов: театра «Урал Опера Балет», Свердловского театра музыкальной комедии, Екатеринбургского театра кукол и танцевальной компании «Zonk’a». Ещё две постановки будут представлены в рамках внеконкурсной программы «Детский Weekend»-2022.

Всего у свердловчан на «Маске» 2022 года – 28 номинаций. Первыми из наших – 27 февраля – перед жюри премии предстанут артисты балетного спектакля «Конёк-горбунок» («Урал Опера Балет»). Но оргкомитетом фестиваля и руководством театра принято решение о том, что конкурсный показ состоится не как это было принято раньше – в столице, а на родной сцене труппы в Екатеринбурге. Напомним, подобное исключение уже делалось для постановки этого театра «Приказ короля» из-за массового заражения артистов балета коронавирусом. Жюри тогда пришлось оценивать спектакль онлайн. Сейчас причина другая – логистическая. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе театра, дело в масштабных декорациях, которые очень непросто было бы перевезти: это и гигантские матрёшки, и сложные занавесы. Поэтому критиков, оценивающих постановки «Маски», самих привезут в столицу Урала, а для московской публики будет записана видеоверсия. Таким же правом воспользовались по одному коллективу из Иркутска, Перми, Казани и Воронежа.

Что касается спектакля «Любовь издалека», то «Урал Опера Балет» вполне сможет вывезти его в столицу – опера финского композитора Кайи Саариахо, в основу которой положена вариация на тему средневековой легенды о трубадурах, будет символично исполнена 8 марта, на Новой сцене Большого театра.

Чуть раньше – 4 марта в Центре театра кукол имени С.В. Образцова екатеринбургские кукольники представят смелый эксперимент «Собака-камень» от режиссёра и художника из Санкт-Петербурга Виктора Плотникова.

Продолжатся золотомасочные гастроли уже в апреле. Артисты танцевальной компании «Zonk’a» выступят на сцене московского Центра имени Вс. Мейерхольда со спектаклем «Премьера» 7 апреля. Так вышло, что сама «Zonk’a» больше не существует, а её последняя работа пока ещё продолжает фестивальный путь. И для хореографов Анны Щеклеиной и Александра Фролова этот спектакль – будто акт прощания.

Завершит конкурсные выступления на «Маске» Свердловский театр музыкальной комедии. 12 апреля коллектив сыграет в Театре «Et Cetera» хит «Одолжите тенора», поставленный режиссёром Антоном Музыкантским, который впервые в России воплотил этот материал именно в жанре мюзикла.

Для тех, кто до вручения «Золотой маски» хочет успеть побывать на конкурсных спектаклях, но не в столице, а в нашем регионе, представляем афишу ближайших показов. «Конёк-горбунок», «Урал. Опера. Балет»: 28, 29 января, 23, 26, 27 февраля.

«Урал. Опера. Балет»: 28, 29 января, 23, 26, 27 февраля. «Любовь издалека» , «Урал. Опера. Балет»: 20, 22 февраля; 2 марта.

, «Урал. Опера. Балет»: 20, 22 февраля; 2 марта. «Одолжите тенора» , Свердловский театр музыкальной комедии: 18 февраля.

, Свердловский театр музыкальной комедии: 18 февраля. «Собака-камень», Екатеринбургский театр кукол: 26, 27 февраля.

Ещё два спектакля из нашего региона покажут во внеконкурсной программе «Детский Weekend»-2022. Это постановка для семейного просмотра от Екатеринбургского театра юного зрителя «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» (1 марта). Мистерия по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри создавалась именитой командой – режиссёром Романом Феодори, художником Даниилом Ахмедовым и хореографом Татьяной Багановой. Литературную основу подготовили Роман Ильин и Ярослава Пулинович.

И уже второй раз в программе поучаствует екатеринбургский Молодёжный народный театр «Игра». На этот раз труппа отправится в Москву со спектаклем в жанре документального сторителлинга «Шапку надень» (режиссёр Татьяна Павлова) о подростках, проверяющих на прочность наставления и установки взрослых. Показы пройдут 12 марта в Театре имени А.С. Пушкина.

Церемония награждения победителей должна состояться 20 апреля в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

«Маска» в цифрах На «Золотую маску»-2022 эксперты отсмотрели 1156 постановок театров со всей страны. В конкурс отобран 81 спектакль, специалистами предложено рекордные 290 номинаций. У свердловских театров 28 номинаций. Спектакли «Любовь издалека» и «Конёк-горбунок» (по 8 номинаций), «Одолжите тенора» (6), «Премьера» (4), «Собака-камень«(2). Подробнее читайте в материале «Номинанты «Золотой маски»: от трубадуров до Бекмамбетова».