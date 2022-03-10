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Культура / Театр
10 марта 2022, 19:01

Шесть уральских театров вошли в программу "Большие гастроли" Минкультуры РФ

Балет

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета покажет спектакли в рамках федеральной программы. Фото: Алексей Кунилов

Всего в гастрольных проектах поучаствуют 260 культурных учреждений, в том числе из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Новоуральска. Их постановки могут увидеть зрители во всех регионах России.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета покажет спектакли в рамках федеральной программы, Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск), Нижнетагильский драмтеатр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и Театр драмы (Каменск-Уральский) — в рамках межрегиональной. Постановки тагильского Нового Молодёжного театра будут представлены в направлении "Программы для детей и молодёжи". Центр современной драматургии из Екатеринбурга вошёл в программу среди негосударственных театров.

Добавим, что выступления Уральского государственного академического русского народного хора включены в программу "Мы – Россия". Она предполагает гастроли национальных коллективов.

Отметим, что "Большие гастроли" — часть концертного плана Минкультуры РФ по воссозданию единой гастрольной системы страны. Главная особенность проекта в том, что благодаря господдержке театры могут привезти в другие города свои большие спектакли с полным актёрским составом, костюмами и полноценными декорациями. Свердловские коллективы едут в другие регионы, а учреждения из других городов привозят постановки на Средний Урал. Так, в сентябре прошлого года свои лучшие спектакли свердловским зрителям показывали театры из Калининграда, Ижевска и Чебоксар.

Областная газета Свердловской области

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