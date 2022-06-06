В Нижнем Тагиле подвели итоги Фестиваля театров малых городов России

Постановка Камиля Тукаева по произведению Халеда Хоссейни покорила зрителей фестиваля. Фото: Татьяна Афонина/Альметьевский театр

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль театров малых городов России. Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» жюри отдало Альметьевскому татарскому государственному театру и их постановке «Жил артыннан/Бегущий за ветром».

В фестивале в этом году приняли участие 16 коллективов из Альметьевска, Березников, Волжского, Глазова, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Минусинска, Новокуйбышевска, Прокопьевска, Сарапула, Стерлитамака и Уссурийска. Наш регион был представлен театрами Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Жюри под председательством драматурга и режиссера Николая Коляды отсмотрело восемь спектаклей большой формы и восемь – малой, чтобы определить лучших.

Художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов, по чьей инициативе и проводится фестиваль, лично приехал на закрытие. На старте он присутствовал только онлайн, а в минувшее воскресенье прибыл в Нижний Тагил, чтобы объявить и поздравить победителей.

Прежде чем перейти к самой важной и приятной части церемонии, худрук Театра Наций начал с благодарностей.

– А это просто необходимо. Потому что мы – гости. Наш фестиваль приезжает каждый раз в разные города. И мне рассказали: как нас принимали здесь – не принимали еще нигде! Я очень благодарен за это открытое сердце, за понимание того, что значит культура и для регионов, и для страны. Поэтому хотел бы поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и министра культуры региона Светлану Учайкину.

Лучшим спектаклем большой формы признали «Жил артыннан/Бегущий за ветром» Альметьевского татарского государственного театра. Спектакль Камиля Тукаева, кажется, понравился всем – и жюри, и критикам, и зрителям. История двух афганских мальчиков Амира и Хасана, сына аристократа и его слуги, которые были 12 лет неразлучны, но ветер перемен разносит их в разные стороны, заставила зрителей плакать.

– Мне уже 64 года, и все равно в какой-то момент устаешь от театра, – сказал Николай Коляда. – Но после «Бегущего за ветром» я подумал: «Нет, нет, нет! Театр велик и без него жить невозможно». Театр такое может сотворить с людьми! Все видели, как весь зал рыдал. Я сам домой приехал и рыдал.

Николай Коляда, в свою очередь, вручил диплом председателя жюри спектаклю Минусинского драматического театра «Конь с розовой гривой». Лучшей постановкой малой формы признали «Озор» Мирнинского театра (Республика Саха). Она, к слову, создана по мотивам рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка «Озорник». Уральские коллективы остались без основных призов. Однако Инге Матис и Максиму Цыганкову вручили спецприз Свердловского отделения СТД РФ за лучший актерский дуэт в спектакле каменской «Драмы Номер Три» «Эмже. Обратная перспектива».

Напомним, что победители в большой и малой формах по традиции представят свои спектакли в Москве, на сцене Театра Наций.

ПОБЕДИТЕЛИ: Лучший спектакль большой формы – «Жил Артыннан/ Бегущий за ветром» (Альметьевский государственный драматический театр, Республика Татарстан). Лучший спектакль малой формы – «Озор» (Мирнинский театр, Республика Саха). Номинация «Надежда» - Мария Макарова за роль Анны в спектакле «Каренин» (Театр драмы Уссурийского городского округа имени Комиссаржевской) Лучшая мужская роль – Руслан Бузин за роль Дракона в спектакле «Дракон» (Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск, Самарская область) Лучшая женская роль – Софья Демидова за роль Лизы в спектакле «Герб города Эн» (Березниковский драматический театр, Пермский край) Специальный диплом от главы Нижнего Тагила - спектакль «Дракон» (Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск) Спецприз Свердловского отделения СТД РФ «За лучший актерский дуэт» – Инга Матис и Максим Цыганков в спектакле «Эмже. Обратная перспектива» (Театр драмы города Каменска-Уральского, Свердловская область). Почетный диплом министерства культуры Свердловской области «За лучший ансамбль» - «Жизель Ботаническая» (Государственный драматический театр города Стерлитамак, Республика Башкортостан) Спецприз губернатора Свердловской области – «Беги, Серый! Беги» (Глазовский драматический театр «Парафраз»), Дипломом Ассоциации театральных критиков – Айрат Мифтахов за роли Хасана и Сохраба в постановке «Жил Артыннан/ Бегущий за ветром». Спецприз от «Петербургского театрального журнала» – спектакль «Город Эн» (Прокопьевский драматический театр, Кемеровская область).