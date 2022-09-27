Свои в городе

Одна из необычных постановок в программе фестиваля – спектакль «Капитал» по произведению Карла Маркса с единственным актером Александром Николаевым. Фото: Фестиваль "СВОЙ"Предоставлено фестивалем "СВОЙ"/svoy.ompural.ru

Завтра в Екатеринбурге в четвертый раз откроется фестиваль моноспектаклей и театральных дуэтов «СВОЙ». Участие в нем примут творческие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска, Тюмени, Владикавказа, Красноярска. Пётр КАБАНОВ рассказывает о программе.

На смотр в этот раз поступило более 200 заявок, из которых отобрали 15. «СВОЙ» работает в своем камерном жанре – с моноспектаклями и театральными дуэтами. И именно они позволяют прочувствовать глубину переживаний. Как отмечают организаторы – Камерный театр Объединенного музея писателей Урала – у фестиваля есть своя миссия: повысить статус жанра моноспектакля и театрального дуэта как особой формы творческого высказывания и привлечь к этим жанрам искушенную и широкую театральную публику.

И привлечь действительно есть чем. Откроется фестиваль моноспектаклем «Интервью В.» от театра «НеНормативной Пластики» из Санкт-Петербурга. В прошлом году именно этой работе присудили Гран-при фестиваля «СВОЙ», и организаторы решили пригласить театр еще раз, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть этот спектакль. За основу постановки Романа Кагановича с одним актером – Сергеем Азеевым – взята книга Александра Вертинского «Дорогой длинною». Это – спектакль-воспоминание, в котором главный герой пересказывает свою жизнь, обнажая самые тяжелые и неприглядные ее страницы. «Интервью В.» был номинирован на главную театральную премию страны – «Золотую маску-2022» – сразу в трех категориях.

В продолжение разговора о программе: в этом году представлены спектакли по произведениям Павла Санаева («Похороните меня за плинтусом», Большой театр кукол, Санкт-Петербург), Иосифа Бродского («Мрамор», «Особняк.Театр», Санкт-Петербург), Александра Солженицына («Матрёнин двор», Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», Петрозаводск) и даже Карла Маркса. «Капитал» решил воплотить на сцене московский камерный театр «Среда 21». Режиссер Надя Кубайлат поставила игровой спектакль по, казалось бы, заведомо неигровому материалу.

Впервые на фестивале будет представлена постановка для одного зрителя (или зрительницы) – «Моя комната» (арт-группа Kreatorz, Тюмень). Как поясняет оргкомитет, это – спектакль-вербатим без актеров, с элементами аудио, видео, а также дополненной реальности. В основе – реальные истории, рассказанные людьми с диагностированными психическими расстройствами. О непонимании и принятии, о разочаровании и преодолении, и о том, как найти свое место в жизни.

Председателем жюри в этот раз выбран театральный критик, создатель и арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Также в состав жюри вошли актер, режиссер Сергей Азеев, драматург и худрук «Коляда-театра» Николай Коляда, критик Владимир Спешков.

– Надо сказать, что я просто поражен программой фестиваля, – рассказал Олег Лоевский. – Она высочайшего уровня. Немногие региональные смотры могут похвастаться таким качеством спектаклей и таким количеством замечательных театральных имен. Причем присутствуют и разные жанры, и разные идеи, которые сегодня на театральной карте России уже живут серьезной жизнью. Радует, что в программе есть негосударственные и неформальные театры.

«СВОЙ» будет проходить на нескольких площадках города: в Камерном театре, в «Коляда-театре», в театре «Провинциальные танцы» и в музее «Литературная жизнь Урала XX века». Фестиваль продлится до 3 октября.

Фото: Афиша фестиваля "СВОЙ"

Также на фестивале пройдет творческая лаборатория. Для участия в ней отбирались оригинальные драматургические произведения, созданные за последние три года для постановок моноспектаклей и дуэтов, ориентированных на подростков. В этом году в оргкомитет поступило около 50 заявок. Далее был сформирован шорт-лист. В дни фестиваля по пьесам-финалистам будут представлены эскизы спектаклей. Это «Конец февраля» (Екатерина Антонова, Серов), «Первое место» (Елена Гутерман, Екатеринбург), «Любовь, да» (Ева Женев и Анастасия Чернятьева, Тюмень), «Друг мой» (Константин Стешик, Белоруссия), «Загадочное ночное убийство собаки» (Марк Хэддон, Великобритания).