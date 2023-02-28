Сцена из спектакля "Гоголь. Триптих". Фото Евгении Плясуновой, предоставлено Екатеринбургским театром кукол

Сегодня в Москве на фестивале «Золотая маска» – 2023 состоится первый конкурсный показ среди номинантов из нашего региона. На сцене Большого театра выступит труппа «Урал Оперы Балета» со спектаклем «L.A.D.». Всего в этом сезоне на «Маску» номинированы три наши постановки – это также «Гоголь. Триптих» Екатеринбургского театра кукол и «Маленькая серенада» Свердловского театра музыкальной комедии.

На премии «Золотая маска» – 2023 у свердловчан – 17 номинаций, все коллективы представляют столицу Урала. Лидером среди наших театров по количеству выдвижений на премию стал «Урал Опера Балет»: сразу в восьми номинациях представлен спектакль «L.A.D.», главная из которых – «Лучший балет».

Это совместный проект екатеринбургского театра, продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT. Масштабный, многосоставной, на музыку Леонида Десятникова, в котором задействована вся балетная труппа театра – 65 человек. А также камерный состав оркестра и хор Уральской консерватории. Музыкальным руководителем проекта является известный пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова – Алексей Гориболь. В качестве постановщиков в Екатеринбург были приглашены три хореографа – Максим Петров, Максим Севагин и Андрей Кайдановский, за финальную часть спектакля взялся художественный руководитель балетной труппы нашего театра Вячеслав Самодуров.

Причем тем, кто спектакль еще не видел, придется довольно долго ждать следующего шанса – в афише «Урал Оперы Балета» на март и апрель этого спектакля на екатеринбургской сцене, увы, нет.

В шести номинациях на награду претендует спектакль Екатеринбургского театра кукол «Гоголь. Триптих». Над постановкой работала белорусская команда во главе с режиссером Игорем Казаковым. «Гоголь.Триптих» выдвинут на соискание премии в том числе в категории «Лучший спектакль в театре кукол». На золотомасочный показ в Москву коллектив отправится в конце марта: спектакль сыграют дважды, 30 марта, на сцене Центра театра кукол им. С.В. Образцова. В Екатеринбурге «Гоголь.Триптих» можно будет увидеть 22 и 23 марта.

Спектакль Свердловского театра музыкальной комедии «Маленькая серенада» получил три номинации на «Маску». Это постановка главного режиссера театра Кирилла Стрежнева. Кирилла Савельевича не стало в августе 2022 года, и важно, что одна из его последних работ прозвучит на главной театральной премии страны. Спектакль представят в столице в финале фестиваля – 18 апреля, в Театре «Et Cetera». А уже 22 апреля состоится церемония награждения победителей. На родной сцене, в Екатеринбурге, «Маленькую серенаду» покажут 11 марта и 6 апреля.

Подробнее о номинантах на «Золотую маску» – 2023 читайте в материале «ОГ».