Беби-спектакль Нижнетагильского театра кукол получил премию международного фестиваля

Эта сказка о приключениях маленького облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. Фото: с сайта Нижнетагильского театра кукол

Сказка Нижнетагильского театра кукол "Большое путешествие маленькой тучки" заняла третье место на III Международном фестивале беби-спектаклей "МалышОК", который прошел во Владимире, сообщает пресс-служба театра.

В фестивале приняли участие театральные коллективы из 13 российских городов. В онлайн-программе свои спектакли показали труппы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Отметим, что сказка "Большое путешествие маленькой тучки" рассказывает о приключениях облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. В спектакле есть интерактивные элементы: зрители вместе с актерами играют в снежки, считают яблоки на дереве и гуляют по лужам.

Напомним, в Верхнюю Пышму с гастролями едет Московский областной театр кукол.