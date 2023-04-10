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10 апреля 2023, 20:40

Беби-спектакль Нижнетагильского театра кукол получил премию международного фестиваля

Спектакль "Большое путешествие маленькой тучки"

Эта сказка о приключениях маленького облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. Фото: с сайта Нижнетагильского театра кукол

Сказка Нижнетагильского театра кукол "Большое путешествие маленькой тучки" заняла третье место на III Международном фестивале беби-спектаклей "МалышОК", который прошел во Владимире, сообщает пресс-служба театра.

В фестивале приняли участие театральные коллективы из 13 российских городов. В онлайн-программе свои спектакли показали труппы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Отметим, что сказка "Большое путешествие маленькой тучки" рассказывает о приключениях облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. В спектакле есть интерактивные элементы: зрители вместе с актерами играют в снежки, считают яблоки на дереве и гуляют по лужам.

Напомним, в Верхнюю Пышму с гастролями едет Московский областной театр кукол.

Областная газета Свердловской области

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