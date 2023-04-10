Беби-спектакль Нижнетагильского театра кукол получил премию международного фестиваля

Сказка Нижнетагильского театра кукол "Большое путешествие маленькой тучки" заняла третье место на III Международном фестивале беби-спектаклей "МалышОК", который прошел во Владимире, сообщает пресс-служба театра.
В фестивале приняли участие театральные коллективы из 13 российских городов. В онлайн-программе свои спектакли показали труппы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Отметим, что сказка "Большое путешествие маленькой тучки" рассказывает о приключениях облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. В спектакле есть интерактивные элементы: зрители вместе с актерами играют в снежки, считают яблоки на дереве и гуляют по лужам.
Напомним, в Верхнюю Пышму с гастролями едет Московский областной театр кукол.