Михаил Мишустин - об экономике России в период пандемии: "Нам удалось пройти по острию"

Михаил Мишустин также добавил, что Правительство почти завершило подготовку проекта бюджета на 2021 - 2023 годы. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл сегодня заседание Правительства, на котором обсуждался прогноз социально-экономического развития и проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. Глава кабмина заявил, что работа над проектом бюджета велась в условиях серьёзных финансовых вызовов.

"К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

По его словам, все меры, предпринимаемые Россией для борьбы с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, полностью себя оправдали. Глава кабмина подчеркнул, что государство всё ещё отдаёт приоритет выполнению социальных обязательств перед гражданами страны.

Михаил Мишустин также добавил, что Правительство почти завершило подготовку проекта бюджета на 2021 - 2023 годы. Добавим, что в ходе открытия нового корпуса госпиталя "Лапино" вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин уже одобрил проект федерального бюджета на ближайшие три года, сообщает ТАСС.

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