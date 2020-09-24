В России может измениться система расчёта прожиточного минимума и МРОТ

Новые нормы могут вступить в силу уже в 2021 году. Фото: Алексей Кунилов.

Минтруд РФ предлагает изменить систему расчёта величины прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Их уровень должен стать выше, чем сейчас.

Предполагается, что прожиточный минимум будет рассчитываться не как статистическая стоимость корзины потребления, а как часть (44,2%) медианного дохода (уровень, выше которого доходы ровно у половины жителей страны). ПМ для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86% (это в среднем выше, чем сейчас). МРОТ на ближайшие пять лет могут установить в размере 42% медианной зарплаты.

Как сообщает «Коммерсантъ», проект коррекции принципа установления показателей Министерство труда и социального развития представило на заседании Правительства РФ. Кабмин одобрил новый подход к расчётам.

Новые нормы могут вступить в силу уже в 2021 году, однако менять принцип расчёта региональных ПМ планируют поэтапно — в 2021-2025 годах.

При новой методике расчёта МРОТ увеличится в следующем году до 12 792 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения - до 12 702 рублей, пишет ТАСС.

Переход на новую систему в 2021 году потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 48,2 млрд рублей. На региональные бюджеты ляжет допнагрузка в размере 23,4 млрд рублей, для внебюджетного сектора — около 60 млрд рублей. К 2025 году расходы увеличатся: федеральный бюджет должен будет найти на эти цели 241,3 млрд рублей.

Добавим, прожиточный минимум и МРОТ используется не только для оценки уровня бедности, но и для назначения мер соцподдержки, в частности, выплат на детей, а также для расчёта федеральных и региональных доплат к пенсии.

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