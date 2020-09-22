Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума за год выросло на 1,3 миллиона

Во втором квартале 2020 года 13,5% россиян имели доходы ниже величины прожиточного минимума. Фото: Алексей Кунилов.

Во втором квартале 2020 года 19,9 миллиона, или 13,5% россиян имели доходы ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число малоимущих граждан в России выросло на 1,3 миллиона.

Как сообщала ранее «Областная газета», во втором квартале 2019 года в стране насчитывалось 18,6 млн человек с доходами ниже величины прожиточного минимума, которая тогда составляла 11 185 рублей. Доля таких граждан была 12,7%.

По данным Росстата, во втором квартале этого года величина прожиточного минимума в стране достигла 11 468 рублей, а денежные доходы в среднем на душу населения составили 32 854 рубля. За год они снизились на 1 659 рублей.

Напомним, ранее Правительству России был представлен прогноз социально-экономического развития страны на 2021-2023 годы. Согласно базовому варианту этого прогноза, в следующем году реальные доходы россиян должны увеличиться на 3%.