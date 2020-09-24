В 2021 году прожиточный минимум планируют установить на уровне 11 653 рублей

Назван примерный размер прожиточного минимума в России в 2021 году. Фото: Алексей Кунилов.

Назван примерный размер прожиточного минимума в России в 2021 году. Его могут установить на уровне 11 653 рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты РФ, статс-секретаря Андрея Пудова, согласно прогнозу, величина среднедушевого прожиточного минимума в 2020 году составит 11 241 рубль. При увеличении этой суммы на уровень инфляции (3,7%) величина прожиточного минимума на следующий год будет равна 11 653 рублям.

«Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год», - заявил Андрей Пудов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в России могут изменить систему расчёта прожиточного минимума. Предполагается, что с 2021 года показатель будет рассчитываться не как статистическая стоимость корзины потребления, а как часть (44,2%) медианного дохода (уровень, выше которого доходы ровно у половины жителей страны).

ПМ для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86% (это в среднем выше, чем сейчас). При новой методике расчёта прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 12 702 рубля.