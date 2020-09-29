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29 сентября 2020, 16:46

Банк России установил курс евро на 30 сентября на уровне 93 рублей

Евро

Согласно прогнозу, курс доллара в среду составит 79,68 рубля, а курс евро - 93,02 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

Центральный банк России повысил курсы доллара и евро.  Согласно прогнозу, курс доллара на 30 сентября составит 79,68 рубля, а курс евро - 93,02 рубля.

По данным Центробанка РФ, курс доллара на 29 сентября составляет 78,67 рубля, а евро - 91,48 рубля.

Фото: Банк России

Отметим, что на момент открытия торгов на Мосбирже 29 сентября курс евро составил 92,26 рубля, а по данным на 10:09 валюта росла уже на 0,87%, достигнув отметки в 93,13 рубля. К этому же времени после открытия торгов курс доллара резко вырос (+0,8%) до 79,78 рубля.

Курс евро. Фото: Мосбиржа
Курс доллара. Фото: Мосбиржа

В пике роста доллар торговался по 79,87 рубля, а евро - по 93,21 рубля. Напомним, что ещё вчера курс евро преодолел уровень января 2016 года, превысив отметку в 92 рубля.

Областная газета Свердловской области

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