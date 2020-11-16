Назначен новый заместитель председателя Уральского Сбербанка

Заместителем председателя Уральского Сбербанка стал Марат Мансуров. Фото: пресс-центр Уральского банка Сбербанка России

Заместителем председателя Уральского Сбербанка стал Марат Мансуров. Ранее он пять лет возглавлял Башкирское отделение банка.

Как рассказали в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, на новом посту в качестве куратора блока «Розничный бизнес и сеть продаж» Марат Мансуров будет отвечать за взаимодействие Сбербанка с частными клиентами в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО и Республики Башкортостан.

«Филиальная сеть Уральского Сбера включает более 1 600 подразделений, расположенных на огромной территории. Наша задача – обеспечить в каждой из этих точек лучший сервис и вместе с коллегами из технологических служб организовать «бесшовное» и комфортное для клиента взаимодействие с банком в разных каналах - и физических, и цифровых», - рассказал Марат Мансуров.

Исполнять обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка будет Азамат Салихов, который в качестве заместителя руководителя курирует работу банка с частными клиентами в республике.

Марат Мансуров работает в банковской системе более 20 лет. Из них семь лет - в Сбербанке. Имеет два высших образования - инженерное и экономическое. В 2020 году получил звание «Заслуженный экономист Республики Башкортостан».

Напомним, в середине августа был назначен новый руководитель Свердловского отделения Сбербанка. Им стал Владислав Шиленко, который ранее возглавлял подразделение банка в Тюмени.