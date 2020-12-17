Президент РФ назвал условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

«Условие простое — бюджетная обеспеченность» - отметил глава государства. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал условие для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность» — отметил глава государства, добавив, что в советском союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.

«В сегодняшних условиях, когда речь идёт о ситуации с коронавирусом и падением доходов — индексация крайне важна. Здесь есть определённый тонкий элемент не зачёта некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров. Вот с этим точно нужно разобраться», - подчеркнул Президент России.

Глава государства также предложил подумать и об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

«Это не такие большие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие не очень стремятся. И государство само заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места», - отметил Президент России.

Владимир Путин также добавил, что на следующий год индексация пенсий предусмотрена выше инфляции, которая ожидается в районе 4,1 %.

«Индексация пенсий предусмотрена 6,3%. Мы сделаем всё, чтобы это обеспечить. Пенсионеры этого заслуживают», - резюмировал российский лидер.

Напомним, ранее Государственная дума РФ приняла в заключительном третьем чтении законы о бюджетах внебюджетных фондов на 2021-2023 годы. Документы предусматривают увеличение пенсий и материнского капитала на этот же срок.

Так, в 2021 году рост пенсий для неработающих граждан составит 6,3%, в 2022 году - 5,9%, а в 2023 году - 5,6%. Ожидается, что к концу 2023 года средний размер таких пенсий составит 19 300 рублей, что в 1,8 раза больше прожиточного минимума пенсионера.