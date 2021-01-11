Александр Новак дал прогноз по росту цен на бензин в 2021 году

По его словам, рост розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в течение 2021 года не будет превышать темпов роста инфляции. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал изменение цен на бензин в нынешнем году. По его словам, рост розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в течение 2021 года не будет превышать темпов роста инфляции.

По словам заместителя председателя Правительства, в 2020 году рост цен на АИ-92 не превышал 2%.

"В течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм", - передаёт слова Александра Новака пресс-служба кабмина.

Он подчеркнул, что Правительство держит ситуацию с ценами на розничном и оптовом рынках на особом контроле.

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