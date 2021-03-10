В Свердловской области утвердили форму бизнес-плана инвестиционных проектов

Документ содержит семь пунктов, которые должны быть указаны для включения инвестиционного проекта в федеральный реестр. Фото: Павел Ворожцов.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова подписала приказ об утверждении примерной формы бизнес-плана для инвестпроектов. Документ необходим для включения предпринимателей в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

Бизнес-план содержит семь пунктов, которые должны быть указаны для включения инвестиционного проекта в федеральный реестр. Предпринимателю нужно будет сообщить:

общую информацию об организации (место расположения организации, электронные адреса, номера телефонов, число сотрудников, уставной капитал, прибыль/убыток и т.д.);

описание инвестпроекта (его название, цели, место, этапы и сроки реализации, зарплаты сотрудников, объём вложений);

описание произведённых товаров;

описание плана продвижения продукции;

описание плана производства продукции;

финансовый план;

иные сведения об инвестпроекте.

Следить за исполнением приказа будет замминистра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. Ознакомиться с примерной формой бизнес-плана инвестпроектов можно на интернет-портале правовой информации региона.

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