В Свердловской области утвердили форму бизнес-плана инвестиционных проектов

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова подписала приказ об утверждении примерной формы бизнес-плана для инвестпроектов. Документ необходим для включения предпринимателей в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
Бизнес-план содержит семь пунктов, которые должны быть указаны для включения инвестиционного проекта в федеральный реестр. Предпринимателю нужно будет сообщить:
- общую информацию об организации (место расположения организации, электронные адреса, номера телефонов, число сотрудников, уставной капитал, прибыль/убыток и т.д.);
- описание инвестпроекта (его название, цели, место, этапы и сроки реализации, зарплаты сотрудников, объём вложений);
- описание произведённых товаров;
- описание плана продвижения продукции;
- описание плана производства продукции;
- финансовый план;
- иные сведения об инвестпроекте.
Следить за исполнением приказа будет замминистра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. Ознакомиться с примерной формой бизнес-плана инвестпроектов можно на интернет-портале правовой информации региона.
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