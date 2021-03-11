Владимир Путин назвал 2020 год тяжелейшим для экономики со времён Второй мировой войны

Владимир Путин провёл совещание по вопросам стимулирования инвестиционной активности. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам стимулирования инвестиционной активности. По его словам, в экономическом плане прошлый год стал самым сложным со времён окончания Второй мировой войны.

"Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что в 2020 году объём мирового ВВП сократился на 3,5%. При этом он подчеркнул, что спад российского ВВП составил 3,1%, что меньше, чем в большинстве других государств.

Основной причиной стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, которые негативно сказались на бизнесе и экономической динамике.

"В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объёмам стимулирующие пакеты мер, как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики", - отметил Владимир Путин.

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