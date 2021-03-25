Приобретение ТМК акций ЧТПЗ привело к смене руководства завода

Управляющим директором Первоуральского новотрубного завода станет Владимир Топоров, до этого работавший техническим директором Северского трубного завода. Фото: Александр Зайцев

Гендиректором ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" и АО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) стал гендиректор ТМК Игорь Корытько. Борис Коваленков, занимавший ранее этот пост, продолжит работу в компании.

Первым замгендиректора – операционным директором ЧТПЗ и ПНТЗ назначен первый замгендиректора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков. Управляющим директором Первоуральского новотрубного завода станет Владимир Топоров, до этого работавший техническим директором Северского трубного завода. АО ТД "Уралтрубосталь" продолжит возглавлять Алексей Смирнов.

Кадровые перемены произошли и в коммерческом блоке. Андрей Пархомчук сохранит пост замгендиректора по коммерции ТМК, он будет организовывать сбытовую и закупочную деятельность, транспортную логистику, заниматься развитием бизнеса компании. Замгендиректора по маркетингу стал Владимир Оборский, который до этого был замгендиректора по продажам. Он будет отвечать за маркетинг, выставочную деятельность и взаимодействие с партнёрами.

Кроме того, коммерческий директор Челябинского трубопрокатного завода возглавит объединённый сбытовой блок в должности директора по продажам. Блоком по снабжению и логистике будет руководить Алексей Тальников, занимавший пост директора по закупкам и логистике ЧТПЗ.

"Наша задача в том, чтобы объединённая группа была первой в мире не только по объёмам производства, но и по таким показателям, как финансовая результативность, эффективность производства, уровень внедрения цифровых технологий, использование передовых управленческих практик, экологичность и социальная ответственность бизнеса", - передаёт пресс-служба ТМК слова председателя Совета директоров компании Дмитрия Пумпянского.

В начале марта он заключил сделку с основным акционером ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андреем Комаровым. ТМК приобрела 86,54% акций ЧТПЗ. Сумма сделки составила более 84 млрд рублей.