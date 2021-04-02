Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти с мая по июль

Вице-премьер Александр Новак принял участие в 15-й министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле - на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца нарастит добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, страны-участники ОПЕК+ войдут в общий график нефтедобычи, согласованный в апреле прошлого года. Напомним, что в предыдущие месяцы были приняты решения, позволяющие России и Казахстану нарастить добычу нефти. Другие страны ОПЕК+ до этого договаривались не наращивать нефтедобычу.

"Саудовская Аравия, которая ранее брала дополнительные обязательства по сокращению, также приняла решение о дополнительном увеличении добычи. Сегодня излишки на рынке снизились до 50 млн баррелей в сутки, в оставшиеся два-три месяца остатки придут к норме. При этом мы ожидаем рост спроса на нефть в 5–5,5 млн баррелей в сутки", – передаёт пресс-служба кабмина слова вице-премьера Александра Новака.

Он также отметил, что на внутреннем российском рынке спрос на нефтепродукты растёт. Сейчас он превышает доковидный уровень.

Добавим, что на фоне решения альянса цена на нефть марки Brent выросла на 2%, почти до 67 долларов США за баррель.

На онлайн-встрече представители стран также обсудили вопросы глобального изменения климата и перспектив возобновляемой энергетики. Президент России Владимир Путин 1 апреля пообщался по телефону на эти же темы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Наследный принц информировал о недавно выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, нацеленных на сокращение в ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Отметив актуальность подобных проектов, Владимир Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере", - передали содержание разговора в пресс-службе Кремля.