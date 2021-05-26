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Экономика
26 мая 2021, 10:50

Опубликован список экспертов, которые выберут изображения Екатеринбурга для новой банкноты

Среди экспертов, которые будут подбирать изображения уральской столицы для новой банкноты, екатеринбуржцев нет. Фото: Павел Ворожцов.

Среди экспертов, которые будут подбирать изображения уральской столицы для новой банкноты, екатеринбуржцев нет. Фото: Павел Ворожцов.

Банк России определился с составом экспертной группы, которая сформирует список достопримечательностей Екатеринбурга и Уральского федерального округа для изображения на новой пятитысячной банкноте. В состав группы вошли эксперты в области истории, культурологии и денежного обращения. Но, к сожалению, среди них нет ни одного екатеринбуржца. 

Кто выберет объекты для пятитысячной купюры?

  • Александр Баранов, председатель правления НП "Союз бонистов" 
  • Наталья Ипатова, директор выставочного комплекса АО "Гознак" 
  • Наталия Зазулина, историк, публицист
  • Юрий Латышев, краевед, координатор группы "АрхиСтраж"
  • Арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ 
  • Анатолий Омельчук, писатель, тележурналист 
  • Владимир Таранков, историк, специалист по банкнотам 
  • Андрей Хазин, академик Российской академии художеств
  • Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству 
  • Игорь Ширяков, эксперт-нумизмат 

В Уральском главном управлении Банка России "Облгазете" пояснили, что списки экспертов будут расширяться. 

-  В настоящий момент еще ведутся переговоры с рядом экспертов, в том числе и из Екатеринбурга, об участии в работе по подбору символов для новых банкнот. Кроме того, мы открыты к широкому диалогу. Если нам поступят предложения от специалистов, с обоснованиями и учетом озвученных нами критериев, мы их обязательно рассмотрим, - пояснили "ОГ". 

Как отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, предложенные объекты должны отвечать трём основным критериям: они должны быть значимыми, узнаваемыми и пригодными для изображения на банкнотах. 

- Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности, - отметил он. 

Ожидается, что потенциальный список достопримечательностей для изображения на пятитысячной банкноте экспертная группа подготовит уже в июле-июне текущего года. Окончательное решение о том, какой объект разместить на купюре, примет совет директоров Банка России. 

Напомним, в марте ЦБ сообщил о планах выпустить новые модернизированные рублёвые банкноты с улучшенной защитой и обновлённым дизайном. На них изобразят все федеральные округа и их столицы. На лицевой стороне пятитысячной купюры появится Екатеринбург, а на обратной стороне - одна из достопримечательностей Уральского федерального округа. Новая банкнота должна поступить в обращение уже в 2023 году. 

Областная газета Свердловской области

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