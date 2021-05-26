Опубликован список экспертов, которые выберут изображения Екатеринбурга для новой банкноты

Банк России определился с составом экспертной группы, которая сформирует список достопримечательностей Екатеринбурга и Уральского федерального округа для изображения на новой пятитысячной банкноте. В состав группы вошли эксперты в области истории, культурологии и денежного обращения. Но, к сожалению, среди них нет ни одного екатеринбуржца.
Кто выберет объекты для пятитысячной купюры?
- Александр Баранов, председатель правления НП "Союз бонистов"
- Наталья Ипатова, директор выставочного комплекса АО "Гознак"
- Наталия Зазулина, историк, публицист
- Юрий Латышев, краевед, координатор группы "АрхиСтраж"
- Арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ
- Анатолий Омельчук, писатель, тележурналист
- Владимир Таранков, историк, специалист по банкнотам
- Андрей Хазин, академик Российской академии художеств
- Михаил Швыдкой, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству
- Игорь Ширяков, эксперт-нумизмат
В Уральском главном управлении Банка России "Облгазете" пояснили, что списки экспертов будут расширяться.
- В настоящий момент еще ведутся переговоры с рядом экспертов, в том числе и из Екатеринбурга, об участии в работе по подбору символов для новых банкнот. Кроме того, мы открыты к широкому диалогу. Если нам поступят предложения от специалистов, с обоснованиями и учетом озвученных нами критериев, мы их обязательно рассмотрим, - пояснили "ОГ".
Как отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, предложенные объекты должны отвечать трём основным критериям: они должны быть значимыми, узнаваемыми и пригодными для изображения на банкнотах.
- Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности, - отметил он.
Ожидается, что потенциальный список достопримечательностей для изображения на пятитысячной банкноте экспертная группа подготовит уже в июле-июне текущего года. Окончательное решение о том, какой объект разместить на купюре, примет совет директоров Банка России.
Напомним, в марте ЦБ сообщил о планах выпустить новые модернизированные рублёвые банкноты с улучшенной защитой и обновлённым дизайном. На них изобразят все федеральные округа и их столицы. На лицевой стороне пятитысячной купюры появится Екатеринбург, а на обратной стороне - одна из достопримечательностей Уральского федерального округа. Новая банкнота должна поступить в обращение уже в 2023 году.