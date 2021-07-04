Официально: Михаил Мишустин и четыре министра едут в Екатеринбург

Премьер-министр побывает на выставке ИННОПРОМ-2021. Фото: Правительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, 4 июля, прибудет в Екатеринбург. Он встретится с представителями российского и иностранного бизнеса.

5 июля он выступит на главной стратегической сессии промышленной выставки ИННОПРОМ-2021. Глава кабмина вручит Национальную промышленную премию «Индустрия», сообщили в пресс-службе Правительства РФ. В этом году на неё номинирована свердловская компания «БиоМикроГели», которая представила на экспертную оценку своё средство для очистки разливов нефти, промышленных сточных и оборотных вод.

Кроме того, Михаил Мишустин посетит социальные и промышленные объекты, а также встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сопровождать главу кабмина в поездке в Уральский федеральный округ будут министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель Минфина Антон Силуанов.

Напомним, ИННОПРОМ-2021 пройдёт с 5 по 8 июля в «Екатеринбург-ЭКСПО». Уже сегодня началась работа на площадках. Ранее организаторы выставки сообщили нашему изданию, что направили приглашение Михаилу Мишустину.