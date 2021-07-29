Минэкономики РФ заявило о выходе ВВП на допандемийный уровень

В июне 2021 года ВВП был на 0,1% больше, чем в конце 2019 года. Фото: Алексей Кунилов

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в июне в годовом выражении составил 8,5%. Показатель на +0,1% превысил уровень четвёртого квартала доковидного 2019 года с исключением сезонности.

Во втором квартале текущего года ВВП увеличился на 10,1% к аналогичному периоду 2020 года и на 1,5% ко второму кварталу 2019 года, следует из обзора Министерства экономики РФ «О текущей ситуации в российской экономике».

Отметим, что министерство повысило оценку годового роста ВВП в мае с 10,9% до 11,1%. Эксперты констатируют, что внутренний спрос остаётся главным драйвером экономики, чистый экспорт, напротив, вносит отрицательный вклад в ВВП. В ведомстве рассказали, что выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает допандемийные уровни». При этом восстановление на потребительском рынке стало замедляться.

Рынок труда также восстанавливается – уровень безработицы в стране снижается десять месяцев подряд, что позволяет поддерживать потребительский спрос. Кроме того, выросла реальная зарплата – в январе–мае 2021 года она увеличилась на 3% в годовом выражении и на 6,5% к пяти месяцам 2019 года, отметили в ведомстве. Там также сообщили, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».

Фото: Минэкономики РФ

Как писала «Областная газета», в декабре 2020 года Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах выхода страны из экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Тогда он сказал, что возвращение к докоронавирусным показателям зависит от скорости начала массовой вакцинации и сроков отмены ограничений.

«По разным подсчётам, где-то к концу 2021 года - первому кварталу 2022 года мы преодолеем все экономические проблемы, которые принёс коронавирус», - сказал российский лидер.