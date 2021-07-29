Минэкономики РФ заявило о выходе ВВП на допандемийный уровень

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в июне в годовом выражении составил 8,5%. Показатель на +0,1% превысил уровень четвёртого квартала доковидного 2019 года с исключением сезонности.
Во втором квартале текущего года ВВП увеличился на 10,1% к аналогичному периоду 2020 года и на 1,5% ко второму кварталу 2019 года, следует из обзора Министерства экономики РФ «О текущей ситуации в российской экономике».
Отметим, что министерство повысило оценку годового роста ВВП в мае с 10,9% до 11,1%. Эксперты констатируют, что внутренний спрос остаётся главным драйвером экономики, чистый экспорт, напротив, вносит отрицательный вклад в ВВП. В ведомстве рассказали, что выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно превышает допандемийные уровни». При этом восстановление на потребительском рынке стало замедляться.
Рынок труда также восстанавливается – уровень безработицы в стране снижается десять месяцев подряд, что позволяет поддерживать потребительский спрос. Кроме того, выросла реальная зарплата – в январе–мае 2021 года она увеличилась на 3% в годовом выражении и на 6,5% к пяти месяцам 2019 года, отметили в ведомстве. Там также сообщили, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».
Как писала «Областная газета», в декабре 2020 года Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах выхода страны из экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Тогда он сказал, что возвращение к докоронавирусным показателям зависит от скорости начала массовой вакцинации и сроков отмены ограничений.
«По разным подсчётам, где-то к концу 2021 года - первому кварталу 2022 года мы преодолеем все экономические проблемы, которые принёс коронавирус», - сказал российский лидер.
Справка
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это обобщённая сумма изготовленных в государстве товаров и услуг, готовых к любому использованию, будь то потребление, экспортирование или накопление. Данный макроэкономический показатель отражает рыночную стоимость продукции независимо от принадлежности фактических средств производства. «Валовой» обозначает совокупность стоимостей. «Внутренний» указывает на территориальность, то есть на создание товаров в границах определённого государства.