План реализации нацпроектов в России выполнен на 50,4%

Расходы составили 1,2 триллиона рублей. Фото: Галина Соловьёва

Исполнение расходов бюджета РФ на реализацию национальных проектов на 1 августа, по предварительным данным, составило 1,2 триллиона рублей. План выполнен на 50,4%.

В пресс-службе Минфина сообщили, что лучше всего - на 72,1% - исполнены расходы на нацпроект «Здравоохранение». В лидерах по исполнению расходов также оказались проекты «Демография» (66%), «Производительность труда» (57,9%), «Наука и университеты» (51,5%), «Жильё и городская среда» (47,9%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (46,9%) и «Культура» (43,3%).

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты «Безопасные качественные дороги» (46,4%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (38,1%), «Международная кооперация и экспорт» (34,2%) и «Экология» (26,1%).

Отметим, что реализация нацпроектов находится в приоритете и у властей на местах. Так, депутаты Екатеринбургской городской думы 8 июня увеличили расходы на социальные нужды в 2021 году. Объём расходов на реализацию нацпроектов увеличен на 1 млрд 620 млн рублей и составит 4 млрд 852 млн рублей. В том числе «Безопасные качественные дороги» – 1 млрд 838 млн, «Жильё и городская среда» – 2 млрд 652 млн, «Культура» – 187 млн, «Экология» – 163 млн, «Демография» – 12 млн рублей.