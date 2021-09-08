В России отменили маркировку одежды ремесленного производства

От маркировки освободили трикотажные блузки машинной и ручной вязки, накидки, пальто, плащи, ветровки, куртки, текстиль для кухни и постельное бельё, созданные ремесленниками. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении одежды, производимой ремесленниками, из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Этим же документом был перенесён срок обязательной маркировки велосипедов.

Из списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, исключили трикотажные блузки машинной и ручной вязки, накидки, пальто, плащи, ветровки, куртки, текстиль для кухни и постельное бельё, созданные ремесленниками.

Такое решение было принято после многочисленных обращений представителей малого бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина. Ранее, также по просьбе ремесленников, от обязательной маркировки освободили созданную вручную обувь.

Этим же документом Михаил Мишустин перенёс сроки введения обязательной маркировки велосипедов с 1 сентября 2021 года на 1 марта 2022 года.

Поэтапное введение системы маркировки товаров началось в России в 2016 году и продлится до 2024 года. Маркировка продукта является показателем качества, а также подтверждением того, что товар произведён легально.

Отметим, что в январе нынешнего года в стране стартовала добровольная маркировка молочной продукции. До введения обязательной маркировки коды будут выдаваться производителям бесплатно.