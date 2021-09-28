Цена нефти Brent перевалила за 80 долларов впервые с 2018 года

Наибольших показателей стоимость нефти Brent достигала в 09:27 и 09:35 по московскому времени. Фото: сайт ICE.

Цена на баррель нефти марки Brent перевалила за 80 долларов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). Последний раз стоимость барреля Brent превышала отметку в 80 долларов в 2018 году.

Согласно графику на сайте ICE, наибольших показателей стоимость нефти Brent достигала в 09:27 и 09:35 по московскому времени - тогда цена за баррель достигала отметки в 80,7 доллара. Сейчас стоимость опустилась до 80,33 доллара.

При этом баррель нефти WTI, другой основной марки, торговля которой происходит на международных биржах, с поставками в ноябре на ICE стоит 76,05 доллара.

Кроме того, цена на газ в Европе на открытии торгов на бирже ICE 28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. кубометров. После этого рост цены октябрьского фьючерса на TTF в Нидерландах ускорился до 1031,3 доллара за 1 тыс. кубометров.

Как писала вчера "Областная газета", курс евро на торгах Московской биржи 27 сентября снизился до 84,99 рубля на 10:18 по мск. Ранее курс данной валюты был ниже 85 рублей в конце июля прошлого года.

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