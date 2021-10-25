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25 октября 2021, 20:09

В 2020 году в бюджет Пенсионного фонда поступило на 15% больше доходов, чем планировалось

Пенсионное удостоверение и деньги

Исполнение бюджета по расходам в 2020 году составило 9727,7 млрд. рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год. Доход в бюджет составил 115,3%.

Подписанный документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Согласно ему, в бюджет ПФР за 2020 год поступило 10 трлн 303 млрд рублей, илли 115,3% от показателей, утверждённых в законе о бюджете фонда.

По накопительной части поступило 44,4 млрд рублей. Это на 16,3 млрд меньше суммы на 2019 год. На выплату страховой пенсии в бюджет пришло 5 трлн 448 млрд рублей страховых взносов, на выплату накопительной пенсии - 213,9 млн рублей.

Исполнение бюджета по расходам в 2020 году составило 9727,7 млрд. рублей. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в 575,6 млрд. рублей. Расходы, связанные с выплатами страховых пенсий, были на уровне 7,414 трлн рублей, накопительных пенсий - 991,6 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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