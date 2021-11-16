Свердловские депутаты приняли проект областного бюджета в первом чтении. Фото: Галина Соловьёва

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты поддержали проект закона о региональном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. За его принятие в первом чтении проголосовали 36 из 46 присутствовавших парламентариев, остальные выступили против.

Судя по всему, большинство проголосовавших против законопроекта - депутаты от фракции КПРФ. Её руководитель Александр Ивачёв предложил перенаправить деньги, предназначенные на подготовку к Универсиаде-2023, на здравоохранение, и добавил, что фракция не готова одобрить проект бюджета в его текущем состоянии.

Как сообщала ранее "Областная газета", доходы региональной казны на следующий год прогнозируются на уровне 332 миллиардов рублей, расходы – более 341 миллиарда рублей (из них 27 млрд рублей заложено на строительство новых объектов Универсиады).

В своём выступлении губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что бюджет сохраняет социальную направленность. Планируется, что расходы на социальную сферу составят 236 миллиардов рублей – это порядка 70 процентов от общего объёма расходов. Возрастает финансовая помощь местным бюджетам.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина назвала проект бюджета максимально сбалансированным.

- Он предполагает рассмотрение и финансирование всех системных вопросов. Это и здравоохранение, и образование, и реализация национальных проектов, и борьба с пандемией. Я бы назвала бюджет оптимистичным, поскольку и его дефицит уменьшился до 9,3 млрд рублей, - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Добавим, что перед рассмотрением законопроекта об областном бюджете во втором чтении депутатам предстоит ещё раз рассмотреть и обсудить основные параметры бюджета в рамках согласительных процедур.