После корректировки документа о бюджете Свердловской области расходы в 2022 году могут вырасти на 5,1 миллиарда рублей

После корректировки документа о бюджете Свердловской области расходы в 2022 году могут вырасти на 5,1 миллиарда рублей. Фото: Алексей Кунилов

Подведены итоги работы временной согласительной комиссии Заксобрания Свердловской области. Её члены рассмотрели предложения о внесении изменений в законопроект о бюджете Свердловской области на 2022 год и плановый период до 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, министр финансов Свердловской области Александр Старков во время заседания комиссии рассказал об итогах балансировки бюджета. В частности, он отметил, что общая сумма учтённых предложений по увеличению расходов областного бюджета на 2022 год составила 5,1 млрд рублей.

"Ко второму чтению этого законопроекта мы предлагаем увеличить налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 3,3 млрд рублей, - подчеркнул министр финансов.

Кроме того, планируется, что по итогам 2021 года будут остатки в размере до 2,6 млрд рублей. Доходы областного бюджета на 2022 год возрастают с 331,9 млрд рублей, как было обозначено в законопроекте к первому чтению, до 346,4 млрд рублей. В этой сумме учтены 11,1 млрд рублей, которые придут в казну в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Дефицит областного бюджета в 2022 году составит около 11 млрд рублей.

По итогам обсуждения, состоявшегося на заседаниях рабочих групп временной согласительной комиссии, увеличение оценки расходных полномочий для муниципальных образований Среднего Урала составит более 739,1 млрд рублей. Дополнительные средства поступят для решения различных вопросов в ряде муниципалитетов. В том числе в Асбесте, Берёзовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Камышлове, Нижнем Тагиле, Полевском, Краснотурьинске, Байкаловском, Слободо-Туринском муниципальных районах.

Среди дополнительно учтённых расходов - 41 млн рублей на вакцинопрофилактику, 203,6 млн рублей - на субсидию сельхозтоваропроизводителям, 320 млн рублей - на замену лифтов в многоквартирных домах.

По информации пресс-службы Заксобрания, дополнительные бюджетные ассигнования в размере 602,5 млн рублей планируют направить в региональный дорожный фонд. Они пойдут на развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Возрастут расходы на газификацию. На эти цели по итогам балансировки бюджета дополнительно выделят 100 млн рублей. Как отметил Александр Старков, с учётом уже предусмотренных 200 млн рублей, а также запланированного перераспределения расходов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, это позволит вывести затраты на проведение газификации населенных пунктов Среднего Урала примерно на уровень 430 млн рублей.

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