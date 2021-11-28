С 1 декабря у трёх категорий россиян повысятся пенсии

Пересчёт пенсии положен гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Фото: Владимир Мартьянов.

Автоматическая индексация выплат с 1 декабря ожидает три категории пенсионеров. О том, кому положен пересчёт, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По имеющимся данным, пересчёт пенсии положен гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Её размер составляет 6 044 рубля в месяц. Таким образом, 80-летним россиянам полагается 12 088 рублей.

На прибавку также могут рассчитывать пенсионеры, уволившиеся с работы в августе. С 1 декабря им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца (после ухода с работы индексация восстанавливается только на четвёртый месяц).

Кроме того, изменения коснутся тех, кто в текущем месяце подал заявление на перерасчёт, предоставив необходимые документы. К примеру, это могут быть граждане, заявившие о наличии несовершеннолетних иждивенцев. За каждого (не более чем за трех детей сразу) можно получить по 2 014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии.

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