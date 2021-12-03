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Экономика
3 декабря 2021, 13:47

Банк России отозвал лицензию у уральской компании "АСКО-Страхование"

Банк России

"АСКО-Страхование" является 3-й по возрасту среди действующих страховых компаний в России. Фото: Владимир Мартьянов.

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у челябинской компании ПАО "АСКО-Страхование". В Екатеринбурге действуют семь филиалов этой организации.

Центробанк лишил компанию лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Отмечается, что компания нарушала минимальное допустимое значение нормативного соотношения собственных средств, то есть капитала, и принятых обязательств.

ПАО "АСКО-Страхование" основана 15 марта 1990 года в Челябинской области (до 2018 года организация называлась "ЮЖУРАЛ-АСКО"). Компания является 3-й по возрасту среди действующих страховых компаний в России. В 1992 году в числе первых в стране компания получила лицензию Министерства финансов.

В Екатеринбурге действует семь филиалов компании "АСКО-Страхование". Ещё один расположен в Первоуральске.

Фото: 2Гис

Напомним, в апреле нынешнего года ЦБ РФ отозвал лицензию у уральского банка "Нейва".

Областная газета Свердловской области

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