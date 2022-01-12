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12 января 2022, 17:55

В Екатеринбурге построят вторую очередь "Меги"

"Мега"

Вторую очередь "Меги" построят рядом с первой. Фото: Галина Соловьёва.

До 2025 года в Екатеринбурге планируют открыть четыре крупных торговых центра. Среди них – вторая очередь ТРЦ "Мега".

Предполагается, что в новом помещении будет работать кинотеатр и детский центр развлечений. Оно появится рядом с первой очередью "Меги". Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ещё три новых торговых центра в ближайшие годы откроются в Чкаловском, Октябрьском и Верх-Исетском районах. Речь идёт о:

  • строящемся на пересечении улиц Белинского и Академика Шварца автовокзале "Золотой" (около половины территории объекта займут торговые площади);
  • торговом комплексе "Боевой" (он разместится на 11-м километре автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово, на площадке индустриального парка);
  • торговом комплексе на стыке улиц Маршала Жукова и Папанина.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге появился первый крупный ТРЦ в Орджоникидзевском районе – Veer Mall.

Областная газета Свердловской области

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