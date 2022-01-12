В Екатеринбурге построят вторую очередь "Меги"

До 2025 года в Екатеринбурге планируют открыть четыре крупных торговых центра. Среди них – вторая очередь ТРЦ "Мега".
Предполагается, что в новом помещении будет работать кинотеатр и детский центр развлечений. Оно появится рядом с первой очередью "Меги". Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Ещё три новых торговых центра в ближайшие годы откроются в Чкаловском, Октябрьском и Верх-Исетском районах. Речь идёт о:
- строящемся на пересечении улиц Белинского и Академика Шварца автовокзале "Золотой" (около половины территории объекта займут торговые площади);
- торговом комплексе "Боевой" (он разместится на 11-м километре автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово, на площадке индустриального парка);
- торговом комплексе на стыке улиц Маршала Жукова и Папанина.
Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге появился первый крупный ТРЦ в Орджоникидзевском районе – Veer Mall.