В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылся первый крупный ТЦ

Некоторые екатеринбуржцы пришли в торговый центр в первый же день его работы. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге открылся новый торгово-развлекательный центр Veer Mall. Он стал одним из самых крупных ТРЦ в уральской столице и сразу привлёк к себе внимание журналистов и горожан. «Облгазета» задалась вопросами: будет ли этот молл востребован у уральцев и не повторит ли он судьбу ТРЦ «КомсоМОЛЛ»? Поговорить об этом мы решили с доцентом кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Светланой Царегородцевой. Представляем её пять основных тезисов.

О востребованности у покупателей

– Орджоникидзевский район – это единственная часть города, в которой нет современных ТРЦ большого масштаба. В Veer Mall откроют развлекательный центр для детей, «мягкий кинотеатр», рестораны и порядка 150 магазинов одежды, обуви, косметики, электроники. Заявленные магазины всегда привлекают большое количество покупателей.

О местоположении

– Так как новый торговый центр располагается вблизи объездной магистрали, жителям Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского и окрестных сельских населённых пунктов удобно будет добираться до этого торгового центра, а не кружить по всему городу, добираясь до «Гринвича», «Пассажа», «Карнавала» и других крупных ТЦ.

О сравнении с ТРЦ «КомсоМОЛЛ»

– Надеюсь, что Veer Mall не повторит судьбу «КомсоМОЛЛа» (этот торговый центр тоже открывался в расчёте на покупателей с окраины города и из близлежащих населённых пунктов, но в силу разных причин практически опустел. – Прим. ред.). Основная беда упомянутого ТЦ – транспортная недоступность. Расположение же Veer Mall, наоборот, должно обеспечить ему большой приток посетителей.

О якорном резиденте

– В Veer Mall откроется первый в Екатеринбурге гипермаркет Spar (эта сеть представлена также супермаркетом на улице Радищева, ещё один филиал ранее работал на Уралмаше, но сейчас он закрылся. – Прим. ред.). Здесь предусмотрена удобная для покупателей зона, где продукты продают по фиксированной цене. Но всё же эта сеть относится к магазинам с довольно высокими ценами, а ожидаемые посетители (жители Уралмаша, Эльмаша и соседних территорий) – это в большинстве своём люди со средним и низким уровнем достатка. На мой взгляд, это не то место, где стоило бы открывать данный магазин.

Об однообразии и отсутствии «зелёных зон»

– По мнению жителей, в новом торговом центре отсутствует изюминка. Магазины и предлагаемые услуги в основном уже знакомы горожанам, так как они представлены и в других ТЦ. И моё личное пожелание: хотелось бы, чтобы рядом с таким огромным моллом была «зелёная зона отдыха» на свежем воздухе, как, например, парк у ТРЦ «Радуга Парк». Ведь люди устают долгое время находиться в закрытом помещении с большим количеством людей, ходить по магазинам и совершать покупки, им хочется прогуляться или посидеть на улице.

Справка «ОГ» Veer Mall, расположившийся на проспекте Космонавтов, стал вторым по размеру торговым центром Екатеринбурга после «Гринвича» и крупнейшим в северной части города. Это первый ТРЦ, открывшийся в уральской столице с начала пандемии. Молл находится в шаговой доступности от жилого района «Изумрудный бор», строительством которого занимается «УГМК-Застройщик». В будущем добраться до торгового центра из Верхней Пышмы можно будет на трамвае: рядом с ним пройдёт трамвайная линия в Верхнюю Пышму. Учредителем ООО «Веер Молл» является генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын.

Так Veer Mall выглядит снаружи. Фото: Галина Соловьёва

Прозрачная стеклянная крыша торгового центра - его отличительная черта. Фото: Галина Соловьёва

Пока далеко не все торговые площади заняты арендаторами. Фото: Галина Соловьёва

Рядом с моллом идёт стройка, так что виды из гигантских окон пока не самые приятные. Фото: Галина Соловьёва

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