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Экономика
25 февраля 2022, 18:29

Российские банки выступили с совместным обращением к клиентам

Девушка держит банковские карты и разговаривает по телефону

Банки призывают доверять только информации с их официальных интернет-площадок, а также обращаться на горячие линии и к сотрудникам в отделениях. Фото: Павел Ворожцов

Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и "Открытие" выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов. Они отметили, что обслуживают клиентов в штатном режиме, и призвали доверять только официальной информации.

В российских банках подчёркивают, что готовы к разным сценариям: у них достаточно ликвидности для удовлетворения спроса и нет ограничений на снятие наличных. Совместно с ЦБ РФ они делают всё для бесперебойной и устойчивой работы.

"Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", — говорится в совместном заявлении.

Банки призывают доверять только информации с их официальных интернет-площадок, а также обращаться на горячие линии и к сотрудникам в отделениях.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против российских банков и ограничили экспорт на фоне осложнения ситуации на Украине.

Областная газета Свердловской области

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