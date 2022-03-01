В России создали оперштаб по развитию экономики в условиях санкций

Работу одноимённой правительственной комиссии переведена в режим оперативного штаба. Фото: пресс-служба Кремля

Оперативный штаб по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Замглавы оперштаба стали вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из замов будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, другой — будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне.

"С 2018 года у нас работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В её рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций. Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба", — сообщил на сегодняшнем совещании Михаил Мишустин.

Он отметил, что первоочередная задача — стабилизация рынков, второе направление — фондовый рынок, третье — инвестиции (речь идёт о новых возможностях для внутренних капиталовложений). Глава кабмина также рассказал о мерах поддержки бизнеса. Среди них названы точечная помощь системообразующим предприятиям, которые оказались в сложном положении из-за санкций, и меры поддержки малых и средних предприятий, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые сейчас разрабатываются совместно правительством и Банком России, сохранение действующих квот по госзакупкам

При этом Михаил Мишустин заявил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнёров.

"Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков", — передаёт пресс-служба правительства РФ слова главы кабмина.

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