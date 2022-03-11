Санузел – в подарок

Жители домов, попадающих под снос в рамках КРТ, имеют право на равнозначное жильё. Фото: Галина Соловьева

Свердловское правительство утвердило документ, в котором названы характеристики жилья для участников проекта комплексного развития территорий (КРТ), на которое они могут претендовать после выселения. Так, в квартире должна быть установлена металлическая входная дверь, в туалете и ванной – сантехника, напольная плитка и гидроизоляция. Новая нормативная база даёт людям возможность переехать из аварийного жилья в современное комфортное.

Непростое решение

Программа комплексного развития территорий реализуется в Свердловской области с конца 2021 года. В проект уже вошли три пилотных участка, расположенных в микрорайонах Эльмаш и Уралмаш в Екатеринбурге. На каждой из этих территорий находятся от 10 до 20 малоэтажных домов послевоенной постройки. Некоторые из них признаны аварийными и уже расселены. Власти муниципалитета предлагают снести эти объекты и построить на их месте современное комфортное жильё, а также обновить расположенную рядом городскую инфраструктуру. Собственники квартир в домах, попадающих под снос, вправе получить определённую сумму денег (куда войдёт рыночная стоимость квартиры плюс затраты на переезд) либо потребовать у компании-застройщика равнозначное жильё.

Чтобы реализовать проект, власти муниципалитета должны получить согласие минимум двух третей жильцов каждого дома. В конце прошлого года прошли общие собрания, где люди высказали своё мнение и проголосовали. Корреспондент «Областной газеты» побывал тогда на одном из таких мероприятий и узнал, какие вопросы беспокоили людей. Прежде всего они переживали за качество жилья, которое получат взамен. И эти опасения объяснимы: в принятых на тот момент документах говорилось только о площади предоставляемых квартир и количестве комнат (и то, и другое не должно быть меньше, чем в освобождаемом жилье), при этом их характеристики ещё не уточнялись.

Поэтому люди не спешили вступать в программу комплексного развития территорий и брали паузу. Благо порядок проведения голосования даёт на раздумья 10 дней. Жители четырёх домов (из 43) в итоге отказались переезжать (эти объекты будут исключены из мастер-плана, сам он будет доработан, а затем направлен на согласование в Минстрой РФ).

Никаких бараков

Однако в дальнейшем решиться на этот шаг людям станет проще. На днях правительство Свердловской области приняло постановление №146-ПП. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона, есть подробные характеристики предоставляемых застройщиком квартир: как в них должны выглядеть окна, двери, стены, полы и потолки. Особые требования предъявляются к ремонту и оборудованию санузлов и кухонь (см. инфографику). Таким образом, людям гарантируют, что их не будут переселять в бараки и трущобы, чего они так боялись.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, принятый документ призван защитить имущественные права людей, дать им возможность переехать из ветхого и аварийного в современное комфортное жильё. Глава регионального минстроя добавляет:

– Мы предусмотрели возможность для людей получить денежную компенсацию или равнозначную квартиру. Владельцы комнат смогут обменять их на полноценную квартиру.

Жильцам дадут выбрать район

Правда, пока эта новость дошла не до всех участников программы. По крайней мере жильцы дома №26 на улице Шефской, согласившиеся на переселение, узнали о нововведениях в проекте только от журналистов. Старший по дому Николай Сергеев рассказал корреспонденту «ОГ»:

– Списка требований к квартирам я ещё не видел, так что и оценить их не могу. По этому поводу с нами ещё пока никто из администрации города не связывался. Зато там обещали, что ближе к концу марта нас опросят, чтобы выяснить, в каком районе города каждый из нас хотел бы проживать, откуда нам было бы удобнее ходить на работу и водить детей в школы и садики.

Местоположение нового жилья, кстати, было вторым серьёзным основанием для беспокойства граждан на старте программы КРТ. Ведь по документам застройщик должен будет предоставить людям на выбор не менее трёх вариантов квартир, расположенных в любых точках города. Гарантий, что жильцы расселённых домов получат квартиры в том же микрорайоне, нет. Но, утверждают представители муниципалитета и застройщики, пожелания людей будут учтены.

Что дальше? После того как собственники квартир приняли решение о вхождении их дома в программу КРТ, соответствующее решение должны документально закрепить и городские власти. Затем состоится аукцион для определения застройщика освобождаемой территории. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, торги по пилотным площадкам КРТ намечены на конец марта. По итогам конкурсов с их победителями будет заключён договор. Следующие этапы – утверждение документации по планировке территории, определение графика освобождения земельных участков и строительства новых объектов. Только после этого происходит архитектурно-строительное проектирование, снос и строительство объектов. Все работы должны быть завершены в течение полутора-двух лет. Тем временем департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга уже приступил к отбору новых участков для КРТ. Предполагается, что в 2022 году список пополнится ещё как минимум пятью площадками.