Свердловская область получит порядка 800 миллионов на создание новых рабочих мест

В ближайшее время регион подпишет соглашение с Федерацией, которое определит сроки, порядок и условия расходования средств. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Резервный фонд российского правительства направит Среднему Уралу более 770 млн рублей на поддержку рынка труда.

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства дал поручения по эффективному использованию средств.

"Средства более чем в 770 миллионов рублей будут направлены на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, на организацию оплачиваемых общественных работ для вставших на биржу труда.

На реализацию программ профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, региону выделено 208 миллионов рублей", – заявил губернатор.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в ближайшее время регион подпишет соглашение с Федерацией, которое определит сроки, порядок и условия расходования средств.

Как ранее писала "Областная газета", правительство расширило действующие и утвердило новые меры поддержки граждан, ищущих работу. Службы занятости нацелили на снижение напряжённости на рынке труда. Согласно подписанному постановлению, теперь в центры занятости могут обращаться не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, переведён работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.