Василий Козлов: "Каких-то массовых сокращений в Свердловской области не будет"

Василий Козлов провёл прямой эфир, посвящённый ответам на вопросы уральцев об импортозамещении и стабилизации ситуации на рынке труда. Фото: Павел Ворожцов

Замгубернатора Свердловской области Василий Козлов провёл прямой эфир, посвящённый ответам на вопросы уральцев об импортозамещении и стабилизации ситуации на рынке труда. Он заверил свердловчан, что массовых сокращений на предприятиях, попавших в санкционные списки, не будет.

Cвердловчане поинтересовались у замгубернатора, стоит ли ждать сокращений на таких крупных предприятиях, как "Уралвагонзавод", "ВСМПО-Ависма" и "Каменск-Уральский металлургический завод", в отношении которых были введены санкции.

Василий Козлов заявил, что российские компании имеют достаточно большой опыт работы в условиях санкций, а все проблемы с занятостью сотрудников носят временный характер.

"Предприятия научились работать в условиях санкций. Поэтому каких-то массовых сокращений, освобождений от работы не будет. Это тот вопрос, который является одним из приоритетных в работе правительства Свердловской области. <...> Будем работать. Да, тяжело, но это нормально", – сказал Василий Козлов.

Кроме того, он заявил, что, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, региональный фонд развития промышленности в ближайшее время будет докапитализирован до 500 млн рублей. Отметим, что этот фонд выдаёт займы промышленным предприятиям на сумму от 20 млн рублей, а также финансирует проекты по внедрению передовых технологий и импортозамещению.

Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил с уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах, представителями банковской сферы и деловых кругов меры поддержки малого и среднего бизнеса. Он указал на необходимость контролировать их эффективность, а также работать над повышением ликвидности малых и средних предприятий (МСП).