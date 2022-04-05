В России сократили срок регистрации медизделий

Срок сократили с 50 до 5-22 рабочих дней. Фото: Полина Зиновьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры госрегистрации медизделий во избежание дефицита социально значимых товаров.

Документом утвердили сокращение сроков регистрации отдельных видов медизделий с 50 дней до 22 (в ряде случаев – до 5 дней).

Согласно постановлению, госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий, ввезённых из-за границы или произведённых в России, на рынок. Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки.

Перечень медизделий определит специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, Федеральной таможенной службы и ФНС.

Напомним, на днях в Территориальный фонд ОМС Свердловской области досрочно поступили 8 млрд рублей, которые будут потрачены на создание запаса лекарственных препаратов в больницах, расходных материалов и медицинских инструментов.