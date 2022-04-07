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Экономика
7 апреля 2022, 16:04

Правительство России даст отсрочку предприятиям по кредитам программы "ФОТ 3.0"

Михаил Мишустин

О новой мере поддержки бизнеса Михаил Мишустин объявил во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства. Фото: сайт Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям из наиболее пострадавших отраслей отсрочку по выплате кредитов, выданных в рамках программы "ФОТ 3.0". Максимальный срок отсрочки — 6 месяцев.

О новой мере поддержки бизнеса Михаил Мишустин объявил во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства.

"На этот период заёмщики смогут отложить оплату процентов и основного долга по кредиту. Предоставление отсрочки позволит снизить нагрузку на предпринимателей", — заявил председатель кабмина.

Как поясняется на сайте правительства, программы "ФОТ 2.0" и "ФОТ 3.0" были запущены по поручению президента РФ Владимира Путина. За время действия программ сумма кредитной поддержки составила порядка 600 млрд рублей.

Напомним, в начале марта Михаил Мишустин огласил список мер поддержки бизнеса в условиях санкций в отношении России. Среди этих мер значилось продление программы "ФОТ 3.0" для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых. На эти цели правительство выделило ещё более 6 миллиардов рублей.

Областная газета Свердловской области

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