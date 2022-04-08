В России начали выдачу льготной ипотеки на новостройки под 12%

7 апреля ВТБ выдал 250 млн рублей по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой. Фото: Галина Соловьёва

Российские банки объявили о старте выдачи льготной ипотеки на новостройки под 12%. Повышение максимальной ставки ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

7 апреля ВТБ выдал 250 млн рублей по модернизированным условиям ипотеки с господдержкой. Сделки прошли в 13 регионах России. В банк "Открытие" поступило около 100 заявок на льготную ипотеку. О первых выдачах ипотеки по новым условиям сообщил также "Промсвязьбанк", передаёт ТАСС.

Стоит отметить, согласно подписанному премьер-министром постановлению, также увеличивается предельная сумма кредита, который граждане смогут получить по льготной программе. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области лимит составит 12 млн рублей, для остальных субъектов РФ – 6 млн рублей.

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