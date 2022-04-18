Центробанк РФ не планирует снижать инфляцию всеми возможными способами

Рост инфляции должен быть контролируемым, чтобы не обесценить накопления и доходы россиян. Фото: Алексей Кунилов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что регулятор не будет снижать инфляцию "любыми методами". По мнению ЦБ РФ, такие меры могут помешать адаптации бизнеса.

"Мы не будем пытаться любыми методами понижать инфляцию. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации", — передаёт слова Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

Она сообщила, что резкое увеличение цен на отдельные товары связано с низким предложением. Рост же инфляции должен быть контролируемым, чтобы не обесценить накопления и доходы россиян. Поэтому Центробанк планирует организовать такую денежно-кредитную политику, которая позволит снижать инфляцию постепенно, не слишком резко. К планируемому ранее уровню инфляции в 4% Центробанк планирует прийти в 2024 году.

Глава финансового регулятора добавила, что несмотря на мощные удары по экономике страны в последние годы, банковская система "крепко стоит на ногах". Однако имеющийся запас прочности, по мнению Эльвиры Набиуллиной, распределён неравномерно, что будет учитываться при планировании мер поддержки.

"К началу 2022 года запас капитала банков с учётом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объёма капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам", — пояснила Эльвира Набиуллина.

Отметим, что ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам этого года может составить до 20%.